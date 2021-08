Home Daybreak Apple Spotify und AirPlay 2 | magnetischer iPad-Ständer im Test | neue Apple Arcade-Spiele – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Spotify hat also AirPlay 2 noch nicht vollständig begraben. Das ist doch zumindest nett zu wissen. Allerdings, bis die aktuelle Version am iPhone tatsächlich nutzbar sein wird, das weiß niemand. Damit willkommen zu einer neuen Woche voller Glück und Leid.

Am Wochenende haben wir einmal wieder ein Zubehör getestet. Diesmal wurde von uns ein magnetischer Ständer für das iPad unter die Lupe genommen. Dieser wird vom Hersteller Lululook angeboten. Was er gut macht und wo es noch Luft nach oben gibt, könnt ihr in unserer Review lesen.

Was ist das mit Spotify und AirPlay 2?

Zugegeben, Spotify war nicht der einzige Anbieter von Audiodiensten, der bei der Umsetzung von AirPlay 2 ein wenig anfing, zu schwimmen. Apple hat, wie das leider nicht ganz selten ist, einmal wieder ein relativ komplexes Protokoll geschaffen, das zu implementieren einigen Aufwand bedeutet. Aber dennoch: Drei Jahre sollten eigentlich ausgereicht haben, AirPlay 2 für das iPhone umzusetzen, dennoch können Nutzer noch immer nur die Basisversion nutzen. Das schien vor kurzem auch für die Zukunft zementiert worden zu sein, nun hat Spotify ein wenig die Gemüter zu beruhigen versucht. AirPlay 2 soll doch noch kommen, nur wann?

Der AppSalat stellt neue Apple Arcade-Spiele vor

Mehr als 200 Spiele gibt es nun im Abo, wenn Kunden Apple Arcade buchen. Zuletzt kamen einige Neuzugänge hinzu, diese neuen Titel haben wir in der neuesten Ausgabe des AppSalats vorgestellt, hier lest ihr mehr.

Affinity Photo erhält ein Update

Die Foto-Software Affinity Photo hat ein größeres Update erhalten. Die neue Aktualisierung bringt etwa neue Funktionen zur Erstellung von Panorama-bildern und verbessert die Performance und Funktionalität in vielen Bereichen, hier seht ihr die Details zum Update.

Und wir machen noch einmal auf unser laufendes Gewinnspiel aufmerksam, in dem wir Lizenzen für ein kleines Tool verlosen, das die Akku-Lebensdauer am Mac erhöht.

Damit darf ich euch einen schönen und entspannten Start in die Woche wünschen.

