Home Apps Schützt euren Mac-Akku: Neues „AlDente Pro“ im Kurztest! (+Gewinnspiel Vollversion)

Schützt euren Mac-Akku: Neues „AlDente Pro“ im Kurztest! (+Gewinnspiel Vollversion)

Bericht vom Entwickler unterstützt

„Als der Akku unseres MacBooks nach einem Jahr kaputt war, weil es die meiste Zeit am Netzteil angeschlossen war, wussten wir, dass wir etwas dagegen tun müssen.“ Mit diesen Worten kamen die jungen Entwickler der kleinen Mac-Applikation „AlDente“ auf Apfelpage zu. Wir fanden die App-Idee, den Ladevorgang der MacBooks wirklich kontrollieren zu können, sehr gelungen und möchten sie euch hier vorstellen. Und am Ende gibt es wie immer Lizenzen zu gewinnen!

Lithium-Ionen-Akkus sowie Polymer-Akkus halten am längsten, wenn sie zwischen 20 % und 60 % Ladezustand operieren. Das ist jedoch im Alltag kaum manuell zu steuern. Noch schwieriger wird es bei den MacBooks, die oft über Nacht oder gar tagsüber stundenlang am Strom hängen. Für die Akku-Gesundheit ist dies entsprechend Gift. Vor allen Dingen langes Halten bei 100 % spannt den Akku wortwörtlich an. Mit den letzten macOS-Versionen hat Apple deshalb das intelligente Laden eingeführt, welches ein Aufladen bis zu 100 % intelligent verhindern sollte. Das funktioniert in der Praxis jedoch mal mehr, mal weniger.

Die jungen Entwickler hinter „Al Dente“ aus Österreich und Italien haben eine konstante Lösung für das Problem gebaut, die zunächst kostenfrei ist und bei weiteren sehr intelligenten Features nur wenig Geld kostet!

Das ist „AlDente“!

Die App AlDente ist in der Basisversion kostenfrei und sitzt oben in der Menüleiste. Die Gratis-Version lässt euch einen Ladezustand definieren, über den das MacBook für gewöhnlich nicht lädt. Das kann zum Beispiel 70 % oder 80 % sein. Ebenso inkludiert die Gratis-Version die Funktion „Discharge“, womit ihr auf Knopfdruck den laufenden Ladevorgang stoppen und den Akkustand auf ein definiertes Level fallenlassen könnt. Das verhindert zum Beispiel nach einem Vollladen auf 100 % ein zu schnelles Nachladen oder ein ständiges Laden, wenn der Mac eigentlich verwendet wird.

→ Zu AlDente

Und so simpel sieht das Programm auf dem Mac aus. Mit einem Klick auf das Zahnrad sind einige Einstellungen sowie Pro-Funktionen aufrufbar:

AlDente Pro: „Sailing Mode“, Kalibrierung und mehr

Nun hat AlDente aber noch eine ganze Reihe an weiteren Funktionen, von denen man in der Pro-Version profitieren kann. Wollt ihr zum Beispiel vor einer langen Autofahrt oder einem großen Projekt einmal vollladen, so wählt ihr mit einem Klick „Top Up“ aus und das Gerät lädt voll. Außerdem finden wir folgende Features wirklich gelungen:

Heat Protection : Ihr definiert eine Temperatur, über dieser der Akku nicht lädt. Höhere Temperaturen schaden bekanntlich dem Akku. Das Aufladen eines heißen Akkus ist noch schädlicher.

: Ihr definiert eine Temperatur, über dieser der Akku nicht lädt. Höhere Temperaturen schaden bekanntlich dem Akku. Das Aufladen eines heißen Akkus ist noch schädlicher. Sailing Mode : Damit können Nutzer eine Prozentspanne angeben, auf die der Akku „absacken“ kann vom definierten maximalen Zustand. Das heißt: Ihr lässt den Akku mit AlDente normal immer bis 80 % aufladen. Mit einem Sailing Mode von 5 % würde der Akku nach Erreichen der 80 % erst einmal auf 75 % absacken, bevor der Ladevorgang erneut einsetzt. Das verhindert ein ständiges Aufladen und wieder Stoppen, was ebenso schädlich für die Batterie sein kann.

: Damit können Nutzer eine Prozentspanne angeben, auf die der Akku „absacken“ kann vom definierten maximalen Zustand. Das heißt: Ihr lässt den Akku mit AlDente normal immer bis 80 % aufladen. Mit einem Sailing Mode von 5 % würde der Akku nach Erreichen der 80 % erst einmal auf 75 % absacken, bevor der Ladevorgang erneut einsetzt. Das verhindert ein ständiges Aufladen und wieder Stoppen, was ebenso schädlich für die Batterie sein kann. Calibration Mode: Mit dem Kalibrierungsmodus könnt ihr die MacBook-Batterie erneut kalibrieren, wodurch sie sauberer ausgelesen werden kann. Dies erfordert 1-2 Ladevorgänge.

In der Pro-Version sind zudem schickere Icons und ein animiertes Design in der Menüleiste verfügbar. Ein Premium-Support der Entwickler wird auch gewährt, der jedoch nicht näher beschrieben wird.

Was AlDente zudem cool zu verwenden macht, sind deren witzige Anspielungen auf Nudeln und das allgemein fröhliche Design. Mit dem Namen „AlDente“, deren Erwähnung von Pasta in den Menüs und nicht zuletzt das Logo (Pasta mit Tomatensauce) machen den Akku-Alltag irgendwie freundlicher.

Die App AlDente kostet in der Pro-Version knapp 11 Euro im Jahr oder 24 Euro einmalig. Leider werden bislang nur MacBook Air ab 2018 und MacBook Pro ab 2016 unterstützt. Ältere Geräte könnten aber schon bald dazukommen.

AlDente Pro-Lizenzen gewinnen

Wie oben versprochen wollen wir euch jetzt die Möglichkeit geben, fünf Lizenzen für die AlDente Pro-Version zu gewinnen. Dazu schreibt ihr einfach einen Kommentar unter diesem Artikel, welches Feature ihr von AlDente besonders cool findet. Wir losen dann in 7 Tagen fünf Gewinner nach dem Zufallsprinzip aus. Viel Glück!

Schaut jetzt aber gerne einmal auf der Homepage der beiden Entwickler vorbei. Die Gratis-Version kann sich jeder binnen weniger Minuten herunterladen und testen. Wir finden das Programm eine wirklich coole Idee! Danke an die AlDente-Macher, die uns bei diesem Artikel mit Lizenzen und einer kleinen Arbeitsaufwandsentschädigung unterstützt haben.

→ Zu AlDente

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!