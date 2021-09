Home Apps Spotify saugt Akku leer, bei euch auch?

Spotify saugt Akku leer, bei euch auch?

Spotify ärgert aktuell seine Nutzer am iPhone mit einem sich rasch entleerendem Akku. Das Problem wurde zunächst auch in Verbindung mit der Veröffentlichung von iOS 15 gebracht, doch auch frühere iOS-Versionen sind offenbar betroffen. Wie sieht es bei euch mit der Akkubelastung durch die Spotify-App am iPhone aus, schluckt sie auch zu viel weg?

Spotify sorgte zuletzt vermehrt für Frust bei Nutzern der iOS-App. Die Batterie der Geräte entleert sich bei verschiedenen Benutzern deutlich zu schnell. Diese Probleme werden unter anderem in einem Forum des Supports von Spotify diskutiert.

Die genauen Gründe für die gestiegene Batteriebelastung durch die Spotify-App für iOS ist noch nicht klar, zunächst wurde von verschiedenen Nutzern ein Zusammenhang mit iOS 15 vermutet. Die neue Software für iPhone und iPad beinhaltet noch diverse kleinere und größere Bugs, sodass dieser Zusammenhang nicht umplausibel schien.

Auch iOS 14.8 ist offenbar von dem Problem betroffen

Allerdings scheint die Störung dann doch eher bei Spotify, als bei iOS zu liegen. Einerseits meldeten auch verschiedentlich Nutzer von iOS 14.8 einend deutlich zu starken Batterieverbrauch der Spotify-App am iPhone. Andererseits hat nun Spotify auch eingeräumt, ein Problem in Zusammenhang mit dem Akkuverbrauch der App bemerkt zu haben und einen zeitnahen Patch in Aussicht gestellt. Es ist allerdings nicht klar, wann dieses Update erscheint.

Saugt Spotify auch euren Akku zu schnell leer und falls ja, nutzt ihr iOS 15 oder noch eine frühere Version?

