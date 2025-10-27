Spotify Lossless funktioniert nun auch bei Sonos

Vor wenigen Wochen kündigte Spotify die Möglichkeit an, dass Premiumabonnenten ohne Aufpreis Musik in hochauflösender Qualität streamen können. Es hat einen Augenblick gedauert, bis dies für Kunden in Deutschland verfügbar war. Nun wurde zudem bekannt, dass dies auch von Sonos unterstützt wird.

Spotify in Deutschland nun auch in hochauflösender Qualität

Mitte September kündigte Spotify an, dass Abonnenten mit einem Premiumzugang Musik zukünftig in hochauflösender Qualität genießen können. Leider muss das manuell eingestellt werden, Apfelpage berichtete. Danach gab es auch bei uns einige Zuschriften, wonach Nutzer diese Einstellungen nicht finden konnten. Diesbezüglich hat Spotify nun Abhilfe geschaffen, alle Kunden in Deutschland mit dem entsprechenden Abo sollten nun Musik in höherer Auflösung streamen können.

Nun auch via Sonos verfügbar

Ob und wie viel man von der besseren Qualität via Kopfhörer, die mit Bluetooth verbunden sind, profitiert, beabsichtigen wir an dieser Stelle nicht auszudiskutieren. Beim Streaming via WLAN sollte der Unterschied aber deutlich hörbar sein und hier gibt es gute Nachrichten für Nutzer von Sonos: So lässt sich Spotify Lossless jetzt auch über Lautsprecher des Multiroom-Anbieters wiedergeben. Hinweise zur aktiven Lossless-Wiedergabe liefert ein entsprechendes Symbol im „Now Playing“-Fenster sowie im Gerätelisten-Menü. Zu beachten ist, dass Bluetooth-Verbindungen aufgrund der begrenzten Bandbreite weiterhin nicht zur verlustfreien Übertragung geeignet sind. Spotify empfiehlt deshalb kabelgebundene Verbindungen oder die Nutzung von Spotify Connect für bestmögliche Ergebnisse.

