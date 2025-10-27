Sky WOW: erneute Preiserhöhung für Sport- und Alles-Paket

Wer hierzulande Sport und dabei alle Spiele beim Fußball sehen will, muss das Sport-Paket von Sky Wow buchen. Dieses wurde erst im August teurer, nun mussten wir eine erneute Preiserhöhung feststellen. Wir geben die Details dazu.

Sky WOW: Sport und Alles-Paket deutlich teurer

Der Streamingdienst WOW (ehemals Sky Ticket) erhöht ab dem 13. Oktober erneut die Preise für mehrere Abo-Pakete. Besonders betroffen ist das beliebte Live-Sport-Angebot, das künftig deutlich mehr kostet. Das WOW Live-Sport Jahresabo steigt im Preis von bisher 29,99 € auf 34,99 € pro Monat – ein Plus von fünf Euro. Wer sich nicht auf ein Jahr festlegen möchte, zahlt weiterhin 44,99 € monatlich. Auch das Kombipaket „Alles von WOW“, das Filme, Serien und Sport bündelt, wird teurer. Hier steigt der Preis im Jahresabo von 34,97 € auf 39,97 € pro Monat. Ohne Mindestlaufzeit werden künftig 54,97 € monatlich fällig.

Zweite Preiserhöhung in diesem Jahr

Damit zieht WOW seine zweite Preisrunde in diesem Jahr durch. Bereits im Juni hatte der Anbieter an der Preisschraube gedreht, Apfelpage berichtete. Für Bestandskunden lohnt sich ein Blick in die Vertragsunterlagen, da die neuen Tarife zunächst nur für Neuabschlüsse und Vertragsverlängerungen gelten. Für Neukunden gelten die Preise seit dem 13. Oktober 2026. Wer Interesse daran hat, sollte sich mit Blick zum kommenden Black Friday einen Knick ins Ohr machen.