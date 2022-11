Home iCloud / Services „Spirited“ lässt sich nun auf Apple TV+ streamen

In der kommenden Woche beginnt bereits die Adventszeit, da Heiligabend dieses Jahr auf einen Samstag fällt. Grund genug also, die Vorfreude so langsam einzuleiten und wer mag, kann sich auf Apple TV+ in die passende Stimmung bringen. Der neue Weihnachtsfilm kann ab sofort gestreamt werden.

„Spirited“

Auf dem hauseigenen Streamingdienst Apple TV+ lässt sich nun der neue Film „Spirited“ streamen. Die beiden Hauptrollen sind mit Will Ferrell und Ryan Reynolds prominent besetzt und sollen der modernen Interpretation von Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“ den nötigen Verve geben. Apple TV+ hat sich aber dafür entschieden, die Handlung der Figur Dagobert in die Gegenwart zu legen, im Original handelt es sich bekanntlich um einen Geist.

Damit ist der Film nur eine Woche nach dem Start in ausgewählten Kinos in den USA exklusiv zum Streamen auf Apple TV+ erhältlich.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

