Home Daybreak Apple Donald Trump will nicht mehr zu Twitter | AirPods als Hörgeräte | Audible streamt auf der Watch – Daybreak Apple

Donald Trump will nicht mehr zu Twitter | AirPods als Hörgeräte | Audible streamt auf der Watch – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Heute ist es glatt in weiten Landesteilen, passt also auf auf dem Weg zur Arbeit, denn der Winter ist jetzt endgültig da. Einige konnten dieses Wochenende sogar schon erste Schneemänner bauen. – unterdessen dürfte Donald Trump nun zurück auf Twitter, wenn er wollte – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Audible hat eine neue Funktion für seine Apple Watch gebracht. Nun können Nutzer Hörbücher nicht mehr nur laden und etwa beim Training oder Spaziergang auch ohne iPhone hören, sondern auch streamen. Was Speicherplatz spart, saugt aber gehörig am Akku, das muss man wissen, hier die Infos dazu.

Ohne Apple und Google bekommt Twitter Probleme

Gleichgültig, was Elon Musk bei Twitter auch anrichtet, er ist noch immer darauf angewiesen, dass die Twitter-App im App Store bleibt. Auch Google hat eine riesige Macht und kann mit einem Ausschluss aus dem Play Store einer App schwer schaden. Wie es nun ausgehen würde, wenn der reichste Mann der Welt sich mit der reichsten Firma der Welt anlegt… ein interessantes Schauspiel wäre es allemal, hier lest ihr, was ein Ex-Manager von Twitter zu diesem Thema zu sagen hat.

Die AirPods Pro sind als Hörgeräte gar nicht schlecht

Erstaunlich eigentlich, die AirPods Pro sind als Hörgeräte gar nicht so schlecht. Sie können sich zwar nicht mit den Profigeräten vergleichen, sind in bestimmten Situationen aber durchaus hilfreich, das haben taiwanische Forscher gezeigt, mehr dazu hier.

Auf Apple TV+ gibt es neues Futter

Das Angebot im Katalog des Streamingdienstes von Apple wird immer größer, zuletzt in eine neue Produktion in das Sortiment aufgenommen worden, hier dazu mehr.

Das war ein Ding! Elon Musk ließ auf Twitter abstimmen, ob der wegen Gewaltaufrufen gesperrte Ex-Präsident Donald Trump wieder auf Twitter darf. Er dürfte, theoretisch, wenn der Besitzer sich an die Meinung der Mehrheit hält – was an und für sich schon genug über die Nutzerschaft des Netzwerks aussagt – doch Trump will nicht. Noch nicht, muss man vielleicht sagen, denn noch steht die nächste Wahl und somit der nächste Wahlkampf auch noch nicht an.

Damit darf ich euch einen entspannten und hoffentlich unfallfreien Start in die Woche wünschen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!