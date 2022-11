Home Deals Zum Black Friday: Audible gerade für drei Monate kostenfrei sichern

Kommende Woche ist bekanntlich Black Friday und seit einigen Jahren wird dieser Shopping Day immer mehr ausgeweitet. Auch Amazon hat entsprechende Angebote im Rahmen seiner Black Friday Week. Dazu gehören natürlich auch die eigenen Services. Konkret geht es hier um Audible.

Audible 90 Tage kostenfrei testen

Der einsetzende Winter eignet sich doch hervorragend, das eine oder andere Hörbuch zu konsumieren. Wer daran ein Interesse hat, sollte einen Abstecher zu Amazon machen. Denn die Tochter audible bietet aktuell wieder an, den Service für 90 Tage kostenfrei auszutesten.

Das Kleingedruckte

Bevor wieder das Geschrei losgeht, werfen wir einen Blick in die Konditionen des Angebots. Im Kleingedruckten gibt Amazon ein paar Hinweise, wer das Angebot in Anspruch nehmen kann. So sind alle Neukunden dafür berechtigt, oder diejenigen, die innerhalb der letzten sechs Monate kein anderes Angebot von Audible in Anspruch genommen haben. Vereinzelt konnte auch Bestandskunden davon profitieren, die den Service erst innerhalb der letzten sechs Monate gekündigt hatten. Hier hilft einfach nur noch ausprobieren.

Ebenfalls im Kleingedruckten vermerkt, nach Verstreichen der 90 Tage wird das Probe-Abo automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement umgewandelt. Wer dies verhindern möchte, sollte das Angebot entsprechend frühzeitig kündigen. Erworbene Hörbücher verbleiben natürlich in der Bibliothek und können im Anschluss weiter gehört werden. Auch die geräteübergreifende Synchronisation bleibt erhalten.

