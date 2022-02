Home Sonstiges „Spider Man: No Way Home“: Bereits ab dem 22. März via iTunes erhältlich

„Spider Man: No Way Home“: Bereits ab dem 22. März via iTunes erhältlich

Alle reden nur noch davon, dass Filme für das Streaming von Netflix und Co gemacht werden. Doch Filme wie Uncharted, mit rund 44,5 Millionen US-Dollar das viertbeste Einspielergebnis nach Ausbruch von Corona an einem Startwochenende sowie Spider Man: No Way Home beweisen das absolute Gegenteil. Wer Letzteren nicht im Kino sehen konnte, kann den Film bereits im März zu Hause streamen.

Marvel gibt Streamingstart bekannt

„Spider Man: No Way Home“ gehört mit einem aktuellen Einspielergebnis von über 1, 78 Milliarden US-Dollar zu den zehn erfolgreichsten Filmen aller Zeiten und konnte Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Zu diesem sensationellen Ergebnis dürften aber im März noch ein paar Millionen dazu kommen, denn Marvel gab den Start für den digitalen Vertrieb bekannt. Bereits ab dem 22. März 2022 kann der Film via iTunes und Co gekauft und damit gestreamt werden.

Of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12! Pre-order now: https://t.co/RNWdKiZJMp pic.twitter.com/JxPwYaaBVQ

Die Ankündigung via twitter mit Tobey Maguire, Andrew Garfield und Tom Holland ist dabei eine gelungene Hommage an das Multiverse, welches in diesem Film thematisiert wird und den neuen Dr. Strange vorbereitet. Wer hingegen auf einen physischen Datenträger in Form einer Blue-ray setzen möchte, muss sich etwas länger gedulden. Die Silberlinge sollen erst Mitte April in den Handel gehen.

Worum geht es in Spider Man: No Way Home?

Die Handlung setzt am Vorgängerfilm Spider Man: Far From Home an. Mysterio alias Quentin Beck hat der Welt kurz vor seinem Tod Spider-Mans Identität enthüllt und als seinen Mörder dargestellt. Das sorgt dafür, dass das Leben von Peter Parker komplett auf den Kopf gestellt wird. Er bekommt massive Anfeindungen, seine Liebe zu MJ wird wie die Beziehung zu Ned enorm belastet. Da auch seine geliebte Tante May darunter leiden muss, sucht er verzweifelt einen Ausweg und da kommt Dr. Strange ins Spiel und das Drama nimmt erst so richtig seinen Lauf und er muss sich längst besiegten und vergessenen Feinden stellen….

