RCS: iOS 26.5 bringt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Was lange währt, wird endlich gut? Im Falle der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des SMS-Nachfolgestandards RCS war Geduld gefragt, bald hat das Warten ein Ende. Mit iOS 26.5 implementiert Apple die Verschlüsselung für Nachrichten, die zwischen iPhones und Android-Geräten ausgetauscht werden.

Dass die Verschlüsselung nun nach langem Warten umgesetzt wird, hat Apple gestern offiziell bestätigt. In den Update-Notizen des RC für iOS 26.5 wird das Feature gelistet. Bisher sind lediglich RCS-Nachrichten zwischen iPhones aufgrund von iMessage-Mechanismen Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Macht RCS Messenger überflüssig?

RCS steht für Rich Communication Service und ist der moderne Nachfolger der SMS. Statt ausschließlich textbasierte Kommunikation zwischen Smartphones zu ermöglichen, bietet RCS mit Lesebestätigungen, Reaktionen, Gruppenchats und dem Senden von Medien weitaus mehr als der Vorgänger.

Mit der Unterstützung von RCS schaffen sowohl Google als auch Apple die Grundlage für den vollwertigen Austausch von und die vollständige Interaktion mit Nachrichten, was bisher nur über WhatsApp und Co möglich ist.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS hat Apple erstmals in einer iOS 26.3 Beta getestet, später aber zurückgezogen. Mit den finalen Release von iOS 26.5 in den kommenden Tagen wird der Sicherheitsstandard endlich aktiv. Einmal aktiviert, können derart verschlüsselte Nachrichten nur von Sender und Empfänger-Gerät eingesehen werden. Beide Enden der Kommunikationskette sind involviert, während Dritte nicht darauf zugreifen können.