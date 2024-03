Home Mobilfunk Sparen um jeden Preis: Vodafone entlässt tausende Mitarbeiter in Deutschland

Sparen um jeden Preis: Vodafone entlässt tausende Mitarbeiter in Deutschland

Vodafone lässt den Rotstift in Deutschland weiter munter kreisen. Mit massiven Stellenstreichungen möchte der Ableger des Kommunikationskonzerns endlich wieder zu steigenden Renditen zurückkehren. Unterdessen soll sich im Konzern eine düstere Stimmung ausgebreitet haben.

Vodafone verschärft sein bereits vor einiger Zeit aufgelegte Sparprogramm in Deutschland. Mit ausgedehnten Entlassungen werde man die operativen Kosten weiter drücken, wie Vodafone Deutschland heute mitgeteilt hat.

Konkret bedeutet das: Rund 2.000 Beschäftigte des Mobilfunkers werden umgehend wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Derzeit hat Vodafone in Deutschland noch rund 15.000 Mitarbeiter, ein Drittel davon ist in der Zentrale in Düsseldorf beschäftigt. 13% der Angestellten sollen binnen zwei Jahren das Unternehmen verlassen, nach Möglichkeit sozialverträglich, erklärte Vodafone.

Vodafone will noch mehr einsparen

Vodafone möchte die Kosten weiter deutlich drücken. Rund 400 Millionen Euro sollen durch die Maßnahmen eingespart werden, hat man sich in Düsseldorf vorgenommen. Dies werde nicht nur über Entlastungen angestrebt, darüber hinaus sollen auch redundante Systeme, die nach Zukäufen nicht mehr benötigt werden, stillgelegt und Doppelstrukturen abgebaut werden.

Vodafone will schlanker werden

Vodafone macht seit Jahren eine schwierige Zeit durch. Die Kundenzufriedenheit war nach Jahren aggressiver Vermarktung auf dem Tiefstand, viel zu oft mussten Kunden erleben, dass versprochene Leistungen nicht geliefert wurden, gleichzeitig erwies sich der Service als nicht in der Lage, dem Ansturm Unzufriedener Herr zu werden.

Diese Missstände habe man inzwischen in den Blick genommen und Probleme würden auch und nach abgeräumt, so Vodafone in verschiedenen Stellungnahmen. Man habe sich vorgenommen, schlanker, effektiver und für die Kunden einfacher zu werden.

VMan werde zunehmend auch auf verstärkte Automatisierung setzen, wie das die Konkurrenz auch mehr und mehr tut. Ob der robotische Kundenberater allerdings die Antwort auf drängende Probleme in der Kundenzufriedenheit ist, steht dahin.

Das Netz solle weiter modernisiert werden, so Vodafone, ein ebenfalls dringliches Anliegen, mit dem sich der Noch-Chef aber nicht mehr befassen mag. Zum Ende des Monats werde Vodafone Deutschland-Chef Philipp Rogge zurücktreten, wurde vor einiger Zeit bekannt. Im Unternehmen soll eine schlechte bis fatale Stimmung vorherrschend sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!