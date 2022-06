Home Deals Sparen bei tink: Bis zu -70 % auf Smart Home

Sparen bei tink: Bis zu -70 % auf Smart Home

Verfasst von Valentin Heisler // 5. Juni 2022 um 17:33 Uhr // Deals, Smart Home // Deals, Rabatte, Smart Home // Kommentare deaktiviert für Sparen bei tink: Bis zu -70 % auf Smart Home

Im wohl verdienten Sommerurlaub kann man sich endlich mal die benötigte Zeit nehmen, um sein eigenes Zuhause mit ein paar smarten Gadgets und Automationen auszustatten. Beim Smart-Home-Experten tink erhaltet ihr alles, was ihr dafür benötigt. Zahlreiche Produkte sind aktuell wieder rabattiert. So spart ihr auf ausgewählte Produkte bis zu 70 Prozent. Wir zeigen euch unsere Lieblingsangebote.

Sonos Arc + Sonos Sub (3. Gen)

Erst vor kurzem hat Sonos mit seiner Ray getauften Soundbar einen Speaker vorgestellt, der verhältnismäßig preiswert zu haben ist. Wer dennoch auf das Topmodell – die Sonos Arc – setzen möchte, kann aktuell ein echtes Schnäppchen machen. Dafür, dass die Arc mit den elf Treibern sowohl Center-, Stereo und als auch Dolby-Atmos-Deckenlautsprecher miteinander vereint, ist sie dennoch recht kompakt.

Der Sonos Sub der dritten Generation komplettiert den raumfüllenden Sound der Soundbar im Tieftonbereich. Dort sorgt er für sehr viel Druck und sieht dabei auch noch schick aus. Im Wohnzimmer oder Heimkino stört er deshalb keineswegs. Mit dem exklusiven tink-Bundle spart ihr gegenüber der UVP knapp 300 Euro.

Netatmo Premium Set Wetterstation

Sich auf den Regenradar oder eine Wetter-App zu verlassen, kann manchmal ordentlich in die Hose gehen. Vor allem im Sommer wird man oft von starken Gewittern überrascht, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Deshalb kann es sinnvoll sein, sich selbst an das Thema Wettermessung zu wagen. Das von uns bereits getestete Premium-Set der Netatmo Wetterstation hat alles, was man als Hobby-Wetterfrosch benötigt. Das Bundle misst das Klima innen und außen inklusive Niederschlag und Wind. Dank der intelligenten Einbindung in das Netatmo-System könnt ihr auch auf alle freigegebenen Wetterdaten anderer Netatmo-Nutzer zugreifen.

Nuki Smart Lock 3.0 Komplett-Set (inkl. Bridge, Fob, Door Sensor & Keypad)

Mit Smart-Home-Produkten kann man nicht nur jede Menge Komfort gewinnen, sondern auch beim Thema Sicherheit ganz neue Level erreichen. Nuki vereint mit seinem smarten Türschloss beide Aspekte zu gleichen Teilen. Seit Herbst gibt es von den Österreichern auch eine Pro-Version, wobei das normale Nuki 3.0 den günstigeren Einstieg bieten soll. Das Lock besticht hauptsächlich dadurch, dass man damit beinahe jede Haus- bzw. Wohnungstüre nachrüsten kann – dafür liegen auch mehrere Adapter bei.

Im Zusammenspiel mit der Bridge befördert ihr das Nuki-Schloss ins Internet und könnt fortan auch von unterwegs auf eure ‚digitalisierte‘ Tür zugreifen. Über die App oder HomeKit stehen euch sämtliche Spielereien wie Geofencing, zeitbasierte Zugriffe, Nutzeraccounts oder temporäre Codes zur Verfügung. Für Letzteres benötigt ihr allerdings das Nuki Keypad, mit dem man das Smart-Lock statt dem Handy oder der Smartwatch öffnen kann. Dieses platziert ihr entweder außen an der Tür oder an einem sicheren Ort. Den Test zum Keypad findet ihr weiter unten. Der Nuki Fob ist vergleichbar mit einem Garagentoröffner: Einmal gedrückt, öffnet sich das Schloss. Auch der Türsensor von Nuki ist neu oder zumindest stark überarbeitet. Während ihr in der 2.0-Generation noch einen einfachen Magneten erhalten habt, der den Öffnungsstatus der Tür feststellen sollte, kommt nun ein zweiteiliger Kontaktsensor. Dieses weitaus zuverlässigere Prinzip ist bereits von anderen Herstellern bekannt.

