Spannend, aber spekulativ: Mögliche 12 Zoll-MacBook und MacBook Pro-Spezifikationen, Launch im Oktober?

Dass dieses Jahr noch neue MacBooks kommen, wurde schon vermutet. Sie sollen auch über die neue Apple Silicon-Plattform verfügen, die auf ARM basiert. Ein aktueller Leak geht nun auf die möglichen Spezifikationen der nächsten neuen macBooks ein, neben einem macBook Pro soll auch ein neues 12 Zoll-Modell kommen. Die gemachten Angaben sind allerdings höchst spekulativ.

Dieses Jahr werden wir noch neue macBook-Modelle sehen, das wurde bereits vor Wochen gemutmaßt, wie wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten. Die neuen Modelle sollen Ende des Jahres erscheinen und mit Apple Silicon, also den neuen ARM-Prozessoren kommen. Nun geht ein Leak auf die möglichen Spezifikationen dieser neuen Rechner ein.

Danach werde Apple einerseits ein neues MacBook Pro 13 Zoll bringen. Es soll mit Apple Silicon kommen, konkreter mit einem auf dem A14 basierenden Prozessor, der auch im iPhone 12 stecken wird. Der Arbeitsspeicher soll acht, 16 beziehungsweise 32 GB groß sein, so viel kann aktuell maximal ins 13 Zoll-Modell gepackt werden. Die SSD werde es in den Größen ab 256 GB bis zwei TB geben. Der Rest entspricht ebenfalls dem aktuellen MacBook Pro 13 Zoll, der Startpreis liege bei 1.099 Dollar.

MacBook Pro 13” (coming this October)

-Apple Silicon (A14X based) (Same as MacBook) or Intel chips (optional)

-RAM 8,16,32GB

-SSD 256,512GB,1,2,4TB

-4 USB-C ports

-two or four Thunderbolt 3 ports (optional)

-Magic Keyboard

-Touch Bar

-Touch ID

-$1099~

-Shipped in Nov or Dec pic.twitter.com/cpPFwXvflC

