Kurz notiert: Apple spendiert gerade ein kostenfreies Hörbuch

Auf Sommer folgt jederzeit wieder Regen – oder so ähnlich. Deshalb wollen wir euch darauf hinweisen, dass Apple für kurze Zeit ein Hörbuch verschenkt, mit dem ihr euch einige Stunden im Urlaub oder am Feierabend vertreiben könnt.

Der Konzern aus Cupertino verschenkt gerade das Hörbuch „Im Grab schaust Du nach oben“ von Jörg Maurer, welches vom Autor selbst gelesen wurde. Der Titel ist der neunte Roman aus der erfolgreichen Alpenkrimi-Reihe des Autors und der Romanfigur Hubertus Jennerwein, die hier aufgrund sich überschlagender Ereignisse im Ort den Leichenschmaus abrupt beenden muss

Für kurze Zeit gratis! Spannung, Humor und jede Menge Lokalkolorit: Jörg Maurers Alpenkrimis sind mittlerweile Kult. Vom Bestsellerautor selbst eingesprochen, nimmt uns dieses Hörbuch direkt mit ins Geschehen um den G7-Gipfel in einem beschaulichen Kurort in Bayern, wo Kriminalhauptkommissar Hubertus Jennerwein und sein Team nicht nur mit Politikern, Presse und Security, sondern auch mit Mafia, Demonstranten und Randalierern alle Hände voll zu tun haben. Dann wird auch noch ein Kollege Jennerweins tot aufgefunden – der Kommissar glaubt nicht an einen Zufall und begibt sich in gewohnt origineller Manier auf Spurensuche. Spannend, witzig und nicht nur für Bayern-Urlauber absolut empfehlenswert!