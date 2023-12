Home Hardware Sonos teast neuen Lautsprecher für das Frühjahr 2024 an

Verfasst von Patrick Bergmann // 22. Dezember 2023 um 12:00 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Im Gegensatz zu Apple funktionierte die Geheimhaltung bei Sonos in den vergangenen Jahren eher suboptimal. Für zukünftige Produkte will sich Sonos augenscheinlich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen und teast neue Lautsprecher lieber selbst an.

Sonos deutet neuen Lautsprecher an

Der Pionier bei sogenannten Multiroom-Lösungen hat auf einem Instagram-Channel nämlich ein neues Video hochgeladen und dieses mit dem Vermerk versehen, dass es „viel Aufregung über den nächsten Sonos-Launch“ gäbe. Mit einem Kommentar darunter kann mich sich für einen demnächst anstehenden Produktlaunch anmelden.

Dabei scheint das Video aufgrund der Aufmachung einen neuen Subwoofer anzudeuten. Bei keinem anderen Lautsprecher von Sonos arbeiten zwei Membrane gegeneinander – so wie es in dem Video angedeutet wird.

Kein konkretes Datum genannt

Sonos lässt seine Follower auch bei einem potenziellen Datum im Unklaren. Es gilt allerdings zu bedenken, dass kurz nach dem Jahreswechsel die alljährliche CES in Las Vegas stattfindet und Sonos so von einem gesteigerten Medienaufkommen profitieren könnte. Wir gehen davon aus, dass eine Ankündigung innerhalb des ersten Quartals 2024 stattfinden dürfte, da zum April der langgemunkelte Kopfhörer auf den Markt kommen sollte. Dieser geistert bereits seit Jahren in der Gerüchteküche herum, Apfelpage berichtete.

