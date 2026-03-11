Sonos kündigt den Sonos Play und den ERA 100 SL an

Anfang des Monats sickerte durch, dass Sonos an zwei neuen Lautsprechern arbeitet. Und ganz in der Tradition haben sich diese Leaks als vollständig korrekt erwiesen. Der Hersteller bringt mit dem Sonos Play einen neuen portablen Lautsprecher zwischen dem Roam und dem Move auf den Markt und speckt den ERA 100 als SL-Variante ab. Wir geben einen kurzen Überblick.

Sonos Play

Der Sonos Play ist der deutlich spannendere Lautsprecher, da Sonos hier erstmals auf einen austauschbaren Akku setzt – und dennoch bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit verspricht. Er fungiert zudem als Powerbank für das iPhone, sofern ein USB-C-Kabel vorhanden ist. Dank IP67-Zertifizierung ist der Sonos Play gegen Staub und Wasser geschützt. Musik wird mobil via Bluetooth inklusive der Unterstützung für Gruppierungen mit anderen Sonos Play) empfangen, zu Hause sorgen WLAN, AirPlay oder Spotify Connect nebst App für die Musikwiedergabe. Über die App lassen sich zwei Sonos Play auch zu einem Stereopaar koppeln.

Über die mitgelieferte Ladestation erhält der Lautsprecher zudem einen festen Platz im Wohnraum. Ähnlich wie beim Move wird er einfach auf die Basis gestellt und über Kontakte geladen.

Sonos ERA 100 SL

Deutlich unspektakulärer ist der neue Sonos Era 100 SL. Er ist mit einer Ausnahme bauglich mit dem schon verfügbaren ERA 100, er verzichtet lediglich auf die integrierten Mikrofone. Das ist dennoch wichtig, da neben der fehlenden Sprachsteuerung somit auch nicht die automatische Klanganpassung vorhanden ist – man muss also zwingend die App auf dem iPhone bemühen.

Preise und Verfügbarkeit

Sowohl den Sonos Play als auch den Sonos ERA 100 SL gibt es mit Schwarz und Weiß in den klassischen Sonos-Farben. Beide Lautsprecher lassen sich ab sofort bei Sonos über die Webseite bestellen. Für den Sonos Play werden satte 349 Euro fällig, der ERA 100 SL wechselt für 199 Euro den Besitzer.