Programmhinweis: Atalanta Bergamo vs. Bayern München im Achtelfinale der Champions League 2026

Wir nähern uns in großen Schritten dem Frühling und das bedeutet auch, dass wir uns im Fußball so langsam den relevanten Entscheidungen nähern. So steht in der Champions League nun das Hinspiel in der Königsklasse an und der deutsche Rekordmeister steht vor einer kniffligen Aufgabe auswärts in Bergamo.

Atalanta Bergamo vs. Bayern München

Während in Deutschland der FC Bayern München bei seiner Form und der seiner nationalen Konkurrenten wohl spätestens Anfang April die nächste Meisterschaft eintüten kann, schaut es für den heutigen Rivalen etwas anders aus: In der Serie A ist Atalanta Bergamo nur 7. der Tabelle. Doch die Bayern tun gut daran, sich davon nicht blenden zu lassen. Auf europäischer Ebene ist das Team unangenehm, dies musste schon die Dortmunder Borussia erfahren – die einen Vorsprung von 3 Toren in der Playoff-Runde verspielte. Dennoch gehen die Münchner als klarer Favorit in das Duell, da der Trainer Kompany bis auf Manuel Neuer aus dem Vollen schöpfen kann. Das Duell lässt sich heute auf Prime Video live verfolgen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

-> AMAZON PRIME TESTEN

Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.