Smart Lock tedee Go2 ist nun auch in einer Aluminiumvariante erhältlich

Der polnische Hersteller tedee sorgte mit seinen smarten Türschlössern für Aufsehen, insbesondere das tedee Go bzw. tedee Go2 setzten einen neuen Standard mit Blick auf die kompakte Größe. Besagtes tedee Go 2 wird nun in einer neuen Version aufgelegt.

tedee Go 2 nun auch in Aluminium verfügbar

Bei dem tedee Go2 handelt es sich um einen Aufsatz, der von innen auf im Zylinder steckenden Schlüssel aufgesteckt wird. In der neuen Version setzt der Hersteller nun auf ein Gehäuse aus Aluminium, wodurch das Smart Lock robuster ist. Zeitgleich hat man auch Motor und Getriebe überarbeitet, wodurch das Drehmoment weicher auf den Schlüssel einwirkt. Das tedee Go 2 wird über die App gesteuert, über die separat erhältliche Bridge kann das smarte Türschloss in Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Home eingebunden werden. Laut Angaben des Herstellers ist auch der notwendige Chip für Matter verbaut, das dazugehörige Update soll im Laufe dieses Jahres nachgereicht werden.

Preise und Verfügbarkeit

Bessere Materialauswahl und Überarbeitungen bei den technischen Komponenten sorgen in der Regel dafür, dass es teurer wird. Nicht so in diesem Fall, denn diese Variante des tedee Go2 kostet nur noch 129,00 Euro statt 149,00 Euro. Bei den Farben bleibt es bei Schwarz und Silber.

