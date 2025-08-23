Die offizielle Hue-App ist in Version 5.49 erschienen und legt Hand an die Szenen an

Philips Hue hat allem Anschein nach Großes vor in diesem Herbst, daher kümmert man sich einmal kurz um seine offizielle App. Die hat nämlich eine weitere, kleine Aktualisierung erhalten. Wir geben einen Überblick.

Hue-App 5.49 ist erschienen

Wir steuern ja aktuell auf den Herbst zu und die Beleuchtung nimmt wieder einen wichtigen Stellenwert ein. Dies nimmt der Hersteller augenscheinlich zum Anlass, weiteres Feintuning zu betreiben. Konkret hat man sich wieder einmal den Szenen gewidmet:

Hast du es jemals als störend empfunden, wenn Szenen während der Konfiguration deiner Automatisierungen oder Zubehörteile angewendet werden? Du kannst nun auswählen, ob diese in der Vorschau angezeigt werden sollen oder nicht

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

Angemerkt sei hier an der Stelle, dass für diese Funktion die aktuelle Bridge vorausgesetzt ist. Die ist leicht zu erkennen, da es sich um das eckige Modell handelt. Im Zuge dessen spricht man auf dem Flurfunk davon, dass Hue zur kommenden IFA eine preisgünstigere Produktlinie auf den Weg bringen soll. Die neue Bridge hat man ja schon de facto offiziell angekündigt, Apfelpage berichtete.