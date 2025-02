Home Sonstiges Sky: Kunden mit (zu) günstigen Paketen sollen mehr zahlen oder werden gekündigt

Sky: Kunden mit (zu) günstigen Paketen sollen mehr zahlen oder werden gekündigt

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Februar 2025 um 16:26 Uhr // Sonstiges // // 2 Kommentare

Streamingdienste haben aus verschiedenen Gründen mit höheren Preisen zu kämpfen. Bei DAZN und Sky sind das in der Regel die Rechte für Fußball und das führt für Abonnenten des Pay-TV-Senders zu einer unangenehmen Überraschung im E-Mail-Postfach.

Kunden sollen wechseln…

Analog zum Mobilfunkmarkt hat auch Sky damit zu kämpfen, dass das Wachstum nahezu ausgeschöpft ist. Neue Kunden können mit Rabattaktionen angezogen werden. Gleiches gilt auch für langjährige Kunden, für die Sky in der Vergangenheit ebenfalls hohe Rabatte gewährte. Damit ist nun Schluss: Seit letzter Woche werden genau diese Kunden angeschrieben und dazu aufgefordert, in eine aktuelle (und deutlich teurere) Tarifstruktur zu wechseln.

…. oder sie werden gekündigt

In den verschickten E-Mails ist Sky recht eindeutig in der Formulierung und droht offen mit der Kündigung, sollte der Kunde seine Zustimmung verweigern. So heißt es wie folgt:

„Dein Vertrag läuft aus und muss aktualisiert werden. Mit deiner Zustimmung wechselst du zu einem zeitgemäßen Vertragsmodell mit neuen Vorteilen Außerdem sicherst du dir so langfristig noch mehr Bundesliga und zudem sofort eine einmalige Wechsel‑Prämie. Bitte beachte jedoch: Ohne deine Zustimmung können wir dein Abo nicht fortsetzen. Sollten wir keine Rückmeldung von dir erhalten, behalten wir uns vor, das Abonnement später zu beenden, wodurch du keinen Zugang mehr zu Sky hättest.“

Der Anbieter argumentiert mit einer größeren Fairness zwischen diesen Kunden und denen, die einen regulären Preis für das jeweilige Abo-Paket zahlen. Außerdem verweist man auf die gestiegenen Preise für die Rechte der verschiedenen Fußball-Ligen. Die Wechselprämie ist übrigens die kostenfreie Verfügbarkeit von 4k.

Preis steigt massiv an

Kunden mit einem besonders günstigen Preis haben also die Wahl: Man verweigert die Zustimmung und wird gekündigt. Oder man stimmt zu und muss deutlich höhere Preise zahlen. Für das komplette Paket mit Entertainment Plus inkl. Netflix, Sport, Bundesliga und Cinema sowie Sky Go sollen künftig 45,00 Euro monatlich gezahlt werden, allerdings nur für die ersten 12 Monate. Ab dem 13. Monat kostet das Paket satte 66,50. Der Neukunden-Gutschein in Höhe von 120,00 Euro dürfte da auch nur ein schwacher Trost sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.