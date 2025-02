Home Apps Prime Video auf der Apple TV-App zeigt sich mit überarbeiteter Navigation

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. Februar 2025 um 14:04 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Um die beiden größten Videostreamingdienste gab es über das Wochenende etwas Aufregung: Netflix ließ sich aufgrund eines Fehlers kurzzeitig in der Apple TV-App einbinden und Prime Video zeigt sich mit überarbeiteter Navigation. Diesbezüglich geben wir einen kurzen Überblick.

Neue Navigation

Vor diesem Update hat Prime Video an der Optik gefeilt, dies ging jedoch durchaus zulasten der Navigation. Mit dem aktuellen Update nimmt sich Amazon genau diesem Problem an und verbessert die Navigation durch die Siri Remote deutlich. Wischgesten wurden verbessert, man kann mittels Wischbewegungen durch das Angebot scrollen. Die wichtigsten neuen Funktionen einmal in der Übersicht:

Optimierte Navigation mit Wischgesten

Verbesserte Steuerung über die Siri Remote

Schnellere Suchfunktion mit automatischer Vorschau

Hochauflösendere Bilder für eine bessere Darstellung

Parallaxenbewegungen und Soundeffekte zur Aufwertung der Benutzeroberfläche

Erweiterte Barrierefreiheit durch Apple-Funktionen wie VoiceOver und Hover Text

Soll an tvOS angeglichen werden

Mit dem aktuellen Update der Prime Video-App will Amazbn nicht nur die Navigation verbessern, sondern die Art und Weise auch an tvOS angleichen. Dazu zählt auch die überarbeitete Suchfunktion: bereits während der Eingabe werden potenziell passende Suchtreffer eingeblendet. Das Update lässt sich ab sofort über den tvOS-App-Store laden.

