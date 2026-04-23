Siri 2.0: Google bestätigt Start Ende des Jahres 2026

Die verbesserte Siri wird auf Googles Gemini-Modellen basieren – das wissen wir seit Anfang des Jahres. Nun hat der Suchmaschinen-Konzern den vermuteten Start von Apples Sprachassistentin indirekt bestätigt. iOS 27 dürfte im Herbst spürbare Verbesserungen bringen.

Auf dem Event „Google Cloud Next 2026“ sprach der für Googles Cloud-Geschäft zuständige Thomas Kurian in Las Vegas unter anderem über die Partnerschaft mit Apple. Anfang des Jahres ist bekannt geworden, dass Apple und Google für eine Verbesserung von Siri kooperieren werden.

Google spricht von „monumentaler Partnerschaft“

Während Beobachter auf einen Start von Siri 2.0 unter iOS 26.4 hofften, kam Apples Frühlingsupdate offenbar zu früh. Als neuer Termin steht seit geraumer Zeit iOS 27 im Raum, auf der WWDC im Juni 2026 dürfte Apple die neue Siri präsentieren. Veröffentlicht werden könnte sie mit der Hauptversion im September. Auch ein Start mit den späteren Punktversionen iOS 27.1 oder iOS 27.2 ist denkbar.

Dass Siri powered by Google aber noch 2026 kommt, bestätigte Kurian nun indirekt: Auf der Basis einer „monumentalen Partnerschaft“ mit Apple wird der iPhone-Konzern Gemini-Technologie einsetzen, um „künftige Apple Intelligence Funktionen und eine personalisierte Siri Ende des Jahres“ zu bringen.