Disney+ integriert Disney Channel ab Mai ohne Aufpreis

Der Videostreamingmarkt ist heiß umkämpft und weitestgehend gesättigt, die Anbieter müssen kreativ werden. Im Fall von Disney+ hält man es deshalb für eine gute Idee, den linearen TV-Sender Disney Channel fest in das Streamingangebot zu integrieren.

Disney-Channel kommt zu Disney+

Nach Angaben von Disney können Nutzer in Deutschland den Disney Channel künftig direkt über Disney+ abrufen, ab Mai soll das allen Abonnenten zur Verfügung stehen. Die Integration erfolgt ohne Aufpreis und erweitert das bisherige On-Demand-Angebot um ein lineares Programm. Inhaltlich bleibt die Ausrichtung unverändert: Am Vormittag stehen primär Vorschulformate wie Bluey oder Disney Junior Arielle im Mittelpunkt, während am Nachmittag Inhalte für Kinder ab etwa sechs Jahren sowie bekannte Animations- und Abenteuerserien folgen.

Ob das überzeugen kann?

Wir sind bei solchen Fällen immer vorsichtig mit einer Bewertung, dennoch sehen wir dieses Vorgehen im Gesamtkontext kritisch. Von den ehemals 6,99 Euro pro Monat für 4k, Dolby Atmos und Dolby Vision ist nichts mehr übrig, dafür bekommt man heutzutage gerade einmal die werbefinanzierte Version. Wer den gleichen Funktionsumfang nutzen will, muss mittlerweile 15,99 Euro monatlich investieren.

Doch das Geld wird weder in den Ausbau der Marvelsparte oder dem Star-Wars-Bereich gesteckt. So wurde die vierte Staffel von „The Mandalorian“ gestrichen und stattdessen in ein Kinofilm umgewandelt. Zudem splittet der Dienst Staffeln von Serien immer stärker und nicht nachvollziehbar auf – die dritte Staffel der Serie „Tracker“ machte für über zwei Monate eine „Winterpause“. Dafür sollen es die Integration von ZDF-Inhalten sowie der neue Disney-Channel richten.