iOS 26.4.2 ist da und behebt Bugs

Am Mittwochabend hat Apple iOS 26.4.2 zum Download bereit gestellt. Das kleine Update behebt einige Bugs und Sicherheitslücken. Auch das iPad kann mit Version iPadOS 26.4.2 auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Wie üblich lässt sich die Software in den Einstellungen unter Allgemein > Softwareupdate aktualisieren. Je nach Gerät benötigt iOS 26.4.2 bis zu einem GB Speicherplatz.

Apple behebt Benachrichtigungs-Bug

Mit der aktuellen Software soll ein Bug behoben werden, der in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt hat. Nutzer, die eine App deinstalliert haben, konnten dennoch im Nachhinein alte Push-Benachrichtigungen dieser Anwendung erhalten. Konkret ging es in einem Fall um Benachrichtigungen der Signal-App, die laut eines FBI-Berichts trotz Deinstallation der Anwendung wiederhergestellt werden konnte.

Apple kommentierte den Vorfall zwar nicht explizit, iOS 26.4.2 dürfte aber eine Reaktion auf diesen Bericht sein – vor allem, weil iOS 26.4.1 erst vor zwei Wochen freigegeben wurde. Gegenüber 9to5Mac bestätigte Apple lediglich, Kenntnis von einer möglichen Fehlfunktion in Bezug auf die Benachrichtigungen zu haben.