„Sind gleich zurück“: Der Apple Store verabschiedet sich

Und weg ist er: Der Apple Store nimmt sich die bekannte Auszeit vor dem Event. Die dauert üblicherweise einige Stunden und irgendwann während oder kurz nach der Keynote kommt er zurück.

Der Apple Online Store ist vom Netz gegangen. Das ist ein bekanntes Ritual vor jeder Keynote: Einige Stunden vor dem Event nimmt Apple seinen Online Store offline. In dieser Zeit werden die Seiten zu neuen Produkten eingepflegt.

Verschiedene neue Produkte werden erwartet

Der Apple Store ist dann üblicherweise wieder während oder kurz nach dem Apple Online Store verfügbar. Heute Abend werden dann doch eine Reihe neuer Produkte erwartet: iPhones, iPads, Macs, in verschiedenen Produktkategorien sind Neuvorstellungen möglich. Was vorgestellt werden wird und was eher unwahrscheinlich ist, haben wir hier in einem Überblick noch einmal zusammengefasst.

