Programmtipp: Heute Abend Bayern gegen Red Bull Salzburg auf Prime Video

Heute Abend ist es endlich so weit: Apple hält die erste Keynote des Jahres ab. Außerdem ist internationaler Weltfrauentag und in der Champions League stehen die Rückspiele der Achtelfinalrunde an. Zum Auftakt spielt der deutsche Rekordmeister gegen den aktuellen österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg und kämpft um den Einzug in die nächste Runde der K.O.-Phase.

Wir sind mittendrin in der ersten K.O.-Runde der Champions League und starten ab heute die Rückspiele der Achtelfinals. Dabei muss der deutsche Rekordmeister FC Bayern München, immerhin ganz souverän durch die Gruppe marschiert, gegen Red Bull Salzburg antreten. Im Auswärtsspiel in Salzburg reichte es nur zu einem glücklichen 1:1, in der heimischen Allianzarena steht mal also unter Druck. Man muss die Bayern nicht mögen, sie sind aber der letzte deutsche Vertreter in der Königsklasse und ein möglichst langer Verbleib wäre gut für die UEFA Fünfjahreswertung.

Auf Prime Video zu sehen

Wie gewohnt, zeigt Prime Video am Dienstag entweder das Spiel mit deutscher Beteiligung oder das jeweilige Topspiel. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt gegen 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Abschließend zeigt Prime Video noch die Highlights aller anderen Partien des Spieltags.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 69,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 7,99 € pro Monat abonniert werden.

