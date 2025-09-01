Signify veröffentlicht neue Firmware für die Hue-Bridge

In wenigen Tagen findet bekanntlich die IFA 2025 statt und Signify wird neue Leuchtmittel und eine neue Bridge vorstellen. Für das noch aktuelle Modell hat der Hersteller etwas überraschend eine neue Firmware bereitgestellt. Wir haben die Details.

Neue Firmware

Die neue Firmware, welche die Versionsnummer 1973038060, trägt, ist ein klarer Indikator dafür, dass der Hersteller dieses Modell zumindest noch etwas pflegen wird. Dies erkennen wir allein daran, dass die anstehenden Neuerungen auch mit dem Modell kompatibel sein werden. Anbei einmal die Release-Notes:

Diese Bridge-Softwareversion bereitet die Unterstützung für viele neue spannende Produkteinführungen vor. Bleib auf dem Laufenden!

Wir haben hinter den Kulissen einige kleine Änderungen vorgenommen, damit deine Hue Bridge noch besser funktioniert.

Neue Firmware wird automatisch eingespielt

Ab Werk ist die Hue-Bridge so eingestellt, dass die neue Firmware automatisch eingespielt wird. Dieses wird aber in Wellen verteilt, es kann also etwas dauern. Wer das überprüfen will, geht in der Hue-App in die Einstellungen und dann auf den ersten Reiter „Mein Hue-System“. Anschließend auf den neu eingeblendeten Reiter „Hue Bridge“. Das Update nehmen wir übrigesns zum Anlass, um auf etwas hinzuweisen: Die neue Hue Festavia Globe Lichterkette ist bereits bei Amazon gelistet, zum stolzen Preis natürlich.

