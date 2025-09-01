FRITZ!OS 8.20 für die FRITZ!Box 7590 AX und weitere Modelle ausgerollt

Kurz vor der anstehenden IFA zeigen sich die Berliner Netzwerkausrüster FRITZ! recht aktiv und stellen für einige FRITZ!Box-Modelle ein weiteres Update bereit. Wir geben einen kurzen Überblick.

FRITZ!OS 8.20 für die FRITZ!Box 7590 AX und weitere Modelle verfügbar

FRITZ!OS 8.20 ist die jüngste Softwareversion von FRITZ! und bringt einen Schwung an Verbesserungen mit. wobei wir uns hier auf die Highlights konzentrieren:

der neue Online-Monitor zeigt die Internetnutzung der Top-Verbraucher und ausgewählter Heimnetzgeräte übersichtlich grafisch an

Mesh-Optimierung – für höhere Stabilität und besseren Datendurchsatz wählen FRITZ!Repeater selbständig die optimale Verbindung im Mesh

Mehr Möglichkeiten im Smart-Home für das Auslösen von Routinen und zahlreiche weitere interessante Neuigkeiten

Die neue, einfach benutzbare FRITZ!NAS-Freigabe ermöglicht das Teilen eines Datei-Ordners, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln und teilen

Vereinfachte Benutzerführung bei der Kindersicherung – Zugangsprofile und ihre zugehörigen Heimnetzgeräte werden jetzt übersichtlich dargestellt

Schutz vor Ausfall der Internetverbindung: FRITZ! Failsafe wechselt automatisch auf eine Ersatzverbindung, z.B. Mobilfunk

Energieverbrauch der FRITZ!Box senken mit EEE (Energy Efficient Ethernet). Nun separat einstellbar für den WAN- oder die LAN-Anschlüsse

Neben der FRITZ!BOx 7590 AX dürfen sich auch Nutzer der FRITZ!Box 7583 über das Update freuen. Dieses sollte automatisch geladen werden, lässt sich aber auch über die Oberfläche manuell anstoßen.