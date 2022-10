Home Apple Sicher genug: BSI stuft iPhone als vertrauenswürdiges Diensthandy ein

Apples iPhones sind sicher genug für den Einsatz in Bundesbehörden, das stellt das BSI fest. Man habe die Produkte aus Cupertino nach internationalen Standards geprüft und sie als geeignet für die Arbeit mit vertraulichen Unterlagen eingestuft, erklärte die Behörde. Apple hatte mit dem BSI zusammengearbeitet.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist die oberste deutsche Behörde für IT-Sicherheit. Dennoch gelten Urteil und Expertise des Hauses nicht viel, im Gegenteil wird die Behörde immer wieder als extrem langsam bis unprofessionell wahrgenommen. Für die Bundesbehörden sind die Empfehlungen des BSI allerdings dennoch Richtschnur allen Handelns in IT-Fragen, daher hat eine neue Feststellung von dort ein besonderes Gewicht.

Apples Produkte sind sicher für den Dienstgebrauch

Denn das BSI stellte nun fest, Apples iPhone sei sicher und für die Arbeit mit vertraulichen Dokumenten geeignet. Die Prüfung konzentrierte sich auf die Apps Mail, Kalender und Kontakte .Konkret eigne sich das Smartphone für die Nutzung von Dokumenten, die als „Nur für den Dienstgebrauch“ gekennzeichnet sind.

Im eigentlichen Sinn Geheimdokumente sind dergestalt gekennzeichnete Unterlagen nicht zwingend, tatsächlich aber werden in vielen Behörden weite Teile aller umlaufenden Dokumente so eingestuft. Wenn ein Produkt für die Arbeit mit diesen Daten zertifiziert ist, kann es auch von vielen Mitarbeitern im Dienst genutzt werden, aus diesem Grund dürfte Apple auch bereitwillig mit dem BSI zusammengearbeitet haben, wie die Behörde in ihrer Mitteilung ausführt. – möglich ist, dass nun in einigen Ministerien und Bundesmittel- und Oberbehörden in größerem Umfang iPhones beschafft werden.

