Shot on iPhone: Horrorschocker „FEAR“

Der Shot on iPhone X-Kurzfilm “FEAR” ist ein gruseliger Horrorschocker des Youtubers Dawood Zubair. Zum Einsatz kam die Kamera seines iPhone X.

Handlung von FEAR

Der Kurzfilm „FEAR“ beginnt mit dem Blick auf eine Bahnhofsuhr, gefolgt von einem Wechsel in den Flur einer Schule. Zuerst sind Schüler zu sehen, dann verschwinden sie und wir befinden uns ganz allein in dem Schulgebäude. Wir sehen einen Mann dabei, wie er als einziger durch die Schule geht, sich immer wieder umschaut und Angst vor etwas zu haben scheint.

Plötzlich rennt er im Affentempo eine Wendeltreppe hinunter, schaut zurück, flitzt weiter und knallt eine Zwischentür zu, kurz bevor ihn sein Verfolger schnappen kann. In einem schmalen Flur verschnauft er, doch dann geht die Verfolgungsjagd durch die Highschool weiter. Endlich erreicht er den Ausgang…

Unterschwelliger Horror

In seinem Shot on iPhone X Video spielt Dawood Zubair mit der Angst vor einer schaurigen leeren Schule mitten in der Nacht. Der Videoclip steigt langsam ein, die Spannung wird schrittweise bis zum Höhepunkt ausgebaut und endet überraschend. Der Horror ist nur unterschwellig, doch greifbar.

Die stimmige auf Action getrimmte Hintergrundmusik trägt zu der düsteren Atmosphäre des kurzweiligen weniger als zwei Minuten dauernden Videos bei.

