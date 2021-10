Home Deals iTunes Movie Mittwoch: – „The Stand in“ für 1,99 Euro leihen

iTunes Movie Mittwoch: – „The Stand in“ für 1,99 Euro leihen

Mit Blick auf den Kalender stellen wir fest, dass wir heute schon wieder Mittwoch haben. Und damit kommen wir zum iTunes Movie Mittwoch. Hier gibt es wie immer einen ausgesuchten Film zu einer deutlich reduzierten Leihgebühr. Heute hat sich der Konzern für eine Komödie entschieden.

Candy (Barrymore), ein ausgebrannter Filmstar, der wegen Steuerhinterziehung verhaftet wurde, engagiert ihr ehemaliges Double Paula, damit sie an ihrer Stelle einen Entzug macht. Es entwickelt sich eine seltsame Co-Abhängigkeitsbeziehung, als Candy erkennt, dass sie Paula bei allen stressigen Dingen im Leben als Double benutzen kann. Doch Paula nimmt ihre neue Identität voll an, übernimmt Candys Karriere und ihren Freund und wirft Candy schließlich aus ihrem eigenen Haus! Jetzt muss Candy in der realen Welt überleben, während Paula sich an das zerbröckelnde Prominentenleben ihrer Träume klammert.

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!