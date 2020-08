Apple TV+: Dreharbeiten zu „Invasion“ laufen in Corona-Zeiten wieder an

Die Dreharbeiten zur Apple TV+-Serie „Invasion“ sind wieder aufgenommen worden. Sie waren vor Monaten – wie die meisten Filmprojekte – aufgrund der sich ausbreitenden Corona-Pandemie unterbrochen worden. „Invasion“ wird eine der ambitioniertesten Apple TV+-Serien dieses Jahres.

Die Dreharbeiten zu einer weiteren Serie auf Apple TV+ wurden wieder aufgenommen. An der Produktion von „Invasion“ wird seit letzter Woche wieder gearbeitet, wie zuletzt von Branchenmedien berichtet wurde. „Invasion“ unter Mitarbeit von Simon Kinberg and David Weil ist eine Science-Fiction-Serie, die den Katalog von Apple TV+ bereichern soll. Dabei handelt es sich um eine der aufwendigsten Produktionen, die bis jetzt für den Streamingdienst von Apple gedreht wurde. Sie wird auf mehreren Kontinenten gedreht und wird die Ereignisse in der Serie aus zahlreichen Perspektiven erzählen. Gedreht werden die einzelnen Szenen in New York, Manchester, Großbritannien, Japan und Nordafrika. Die Szenen in Marokko und den USA waren bereits im Kasten, als Corona kam.

Corona bedeutete herben Rückschlag für die Filmindustrie

In „Invasion“ zu sehen sein werden unter anderem Sam Neill, bekannt aus „Jurassic Park“, Shamier Anderson und Firas Nassar.

Die Corona-Pandemie hat weltweit die Dreharbeiten für Film- und Serienprojekte zum Stillstand gebracht. Es kostete Monate, geeignete Hygienekonzepte zu entwickeln, um die Produktion schließlich wieder aufnehmen zu können. Vor kurzem wurde so etwa auch die Arbeit an den letzten Folgen der zweiten Staffel von „For All Mankind“ wiederaufgenommen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Glücklicherweise waren die Arbeiten an der zweiten Staffel zu Beginn der Pandemie bereits zum großen Teil abgeschlossen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!