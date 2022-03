Home Deals Schneller Deal zum Sonntagabend: 30.000 mAh Powerbank für unter 21 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. März 2022 um 19:17 Uhr // Deals // // 3 Kommentare

Ihr habt das schöne Wetter am Wochenende genossen? Es waren knapp 20°C und mit der Zeitumstellung gab es noch eine Stunde mehr. Das bedeutet auch, dass es wieder Zeit für die Powerbank wird. Wer viel Kapazität benötigt, sollte sich diesen Deal anschauen.

30.000 mAh Powerbank für unter 21€

Die hier angebotene Powerbank bietet eine Kapazität von 30.000 mAh an und kann laut Hersteller ein iPhone 13 knapp elfmal aufladen. Ein iPad Pro kann bis zu 3,6x mal aufgeladen werden – ordentliche Werte. Auch ein MacBook Air kann so unterwegs mit Strom versorgt werden. Dafür kann der USB-C-Anschluss genutzt werden. Zudem gibt es noch drei USB-A-Anschlüsse sowie ein Micro-USB-Anschluss. Der reguläre Preis liegt bei 34,9[ und es gibt noch einen 10% Gutschein. Uns reicht das noch nicht, wir legen darüber hinaus einen drauf. Wer den nachfolgenden Gutscheincode YQ3GKRYQ an der Kasse eingibt, bekommt die Powerbank für 20,97€

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

