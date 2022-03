Home Hardware HomePod Mini in drei neuen Märkten gestartet

Der HomePod Mini ist in drei weiteren Märkten gestartet: Der Smart Speaker mit Siri kann nun auch in Belgien, den Niederlanden und der Schweiz gekauft werden. Aktuell verkauft Apple nur dieses eine Modell des HomePod.

Apple hat den HomePod Mini in weitere Märkte gebracht. Die kleine Kugel kann jetzt auch in den Niederlanden, Belgien und der Schweiz vorbestellt werden. Der Marktstart des HomePod Mini in diesen drei weiteren Märkten hatte sich bereits angedeutet: Apple hatte bereits zuvor den Launch des HomePod Mini für Ende März angekündigt, ohne allerdings ein spezifisches Datum zu nennen.

Die Unterstützung weiterer Sprachen war bereits per Updategeliefert worden

Natürlich unterstützt Siri auf dem HomePod Mini die jeweils gesprochenen Sprachen und Dialekte in den neuen Ländern. Diese neue Sprachunterstützung hatte Apple bereits im Rahmen früherer Software-Updates ausgeliefert. Auch die Mehrbenutzerfunktion in Niederländisch kann genutzt werden.

Derzeit verkauft Apple nur den HomePod Mini im Segment Smart Speaker. Ob sich hieran in näherer Zukunft noch einmal etwas ändert, ist nicht klar. Angeblich soll Apple an einem neuen HomePod mit Bildschirm und Kameras arbeiten, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Mark Gurman von Bloomberg konstatierte diesen Plänen aber Konfusion und fehlenden Nachdruck. Der originale HomePod war 2017 auf den Markt gebracht worden, wird aber nicht mehr verkauft. Der HomePod Mini ist seit Ende 2020 erhältlich.

