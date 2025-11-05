Satechi stellt sein neues Slim Wireless Keypad vor

Satechi ist seit Jahren für seine schlanke, hochwertige und elegante Eingabeperipherie bekannt. Dieses wurde nun vom Hersteller um eine Lösung für Dateneingabe erweitert. Selbstredend wird auch hier unter anderem auf Aluminium gesetzt.

Satechi Slim Wireless Keypad

Das schlanke Slim Wireless Keypad ergänzt bestehende Apple-Setups optisch wie funktional und bietet eine zuverlässige Bluetooth-Verbindung ohne zusätzlichen Dongle. Gefertigt aus robustem Aluminium und wahlweise in Space Gray oder Silver erhältlich, überzeugt das Keypad durch sein minimalistisches Design und den vollständigen Ziffernblock für effizientes Arbeiten. Die leichte Neigung sorgt für eine angenehme Handposition, während die kabellose Verbindung über Bluetooth 3.0 eine stabile Nutzung mit Mac und PC ermöglicht.

Elegantes und schlankes Aluminium-Design

Ohne Kabel über Bluetooth verbinden

Vollständiger Ziffernblock für bequeme Dateneingabe

Ladevorgang über USB-C

Größe: 11,4 × 7,9 × 0,78 Zentimeter

Gewicht: 99 Gramm

Ärgerlich ist hier der verwendete Micro-USB-Anschluss, 2025 hätte es einfach USB-C sein müssen. Zudem ist unbekannt, wie lange eine Akkuladung ausreichen soll.

Preise und Verfügbarkeit

Passend zu den Tastaturen wird das Slim Wireless Keypad ebenfalls in Space Grau und Silber angeboten. Die neue Eingabeperipherie kann ab sofort über Amazon bestellt werden, die UVP liegt bei 39,99 Euro.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!