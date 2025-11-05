Home » Hardware » Satechi stellt sein neues Slim Wireless Keypad vor

5. November 2025

Patrick Bergmann

Satechi stellt sein neues Slim Wireless Keypad vor

Satechi ist seit Jahren für seine schlanke, hochwertige und elegante Eingabeperipherie bekannt. Dieses wurde nun vom Hersteller um eine Lösung für Dateneingabe erweitert. Selbstredend wird auch hier unter anderem auf Aluminium gesetzt. 

Satechi Slim Wireless Keypad

Das schlanke Slim Wireless Keypad ergänzt bestehende Apple-Setups optisch wie funktional und bietet eine zuverlässige Bluetooth-Verbindung ohne zusätzlichen Dongle. Gefertigt aus robustem Aluminium und wahlweise in Space Gray oder Silver erhältlich, überzeugt das Keypad durch sein minimalistisches Design und den vollständigen Ziffernblock für effizientes Arbeiten. Die leichte Neigung sorgt für eine angenehme Handposition, während die kabellose Verbindung über Bluetooth 3.0 eine stabile Nutzung mit Mac und PC ermöglicht.

  • Elegantes und schlankes Aluminium-Design
  • Ohne Kabel über Bluetooth verbinden
  • Vollständiger Ziffernblock für bequeme Dateneingabe
  • Ladevorgang über USB-C
  • Größe: 11,4 × 7,9 × 0,78 Zentimeter
  • Gewicht: 99 Gramm

Ärgerlich ist hier der verwendete Micro-USB-Anschluss, 2025 hätte es einfach USB-C sein müssen. Zudem ist unbekannt, wie lange eine Akkuladung ausreichen soll.

Preise und Verfügbarkeit

Passend zu den Tastaturen wird das Slim Wireless Keypad ebenfalls in Space Grau und Silber angeboten. Die neue Eingabeperipherie kann ab sofort über Amazon bestellt werden, die UVP liegt bei 39,99 Euro.

 

SATECHI Schlankes Bluetooth-Keypad aus Aluminium mit 18 Tasten, US-Layout, aufladbarem Ziffernblock, Micro-USB, kabellos für MacBook Air & Pro M4 M3, iMac, Mac mini, iPad, iPhone & mehr – Silber SATECHI Schlankes Bluetooth-Keypad aus Aluminium mit 18 Tasten, US-Layout, aufladbarem Ziffernblock, Micro-USB, kabellos für MacBook Air & Pro M4 M3, iMac, Mac mini, iPad, iPhone & mehr – Silber
Hersteller: Satechi
Preis bei amazon* : 0,00

4 Gedanken zu „Satechi stellt sein neues Slim Wireless Keypad vor“

  3. Satechi macht seit Jahren Zubehörprodukte mit USB C – warum dann sowas? Da fragt man sich wer sowas entscheidet, unfassbar. Hoffentlich kauft es keiner.Antworten

