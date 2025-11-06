Der vorletzte Monat ist schon angebrochen und die ersten Inhalte von Disney+ im November sind bereits verfügbar. Deshalb halten wir uns nicht lange auf und kommen direkt zur Sache und empfehlen das Schauspieldebüt von Kim Kardashian.
Die Neuheiten
Kardashian hat sich von einem Reality-Star und Ex-Frau von Kayne West zu einer absoluten Wirtschaftsgröße in der Beauty- und Modeindustrie hochgearbeitet, nun soll Hollywood als Schauspielerin erobert werden. Dafür hat sie eine der Hauptrollen in der Serie „All´s Fair“ übernommen, deren Trailer Lust auf mehr macht:
Die neuen Disney-Inhalte
Ab dem 01. November
- The Rookie: Feds – Staffel 1
Ab dem 04. November
- All’s Fair – Staffel 1
Ab dem 05. November
- The Manipulated
Ab dem 07. November
- Love + War – Zwischen Krieg und Familie
- Seventeen: Our Chapter (Disney)
- Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme – Staffel 1
Ab dem 12. November
- Family Guy – Staffel 23
Ab dem 13. November
- The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 3
Ab dem 14. November
- A Very Jonas Christmas Movie
- LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung – Staffel 1
Ab dem 18. November
- Micky Maus Wunderhaus – Staffel 1 – Batch 2
Ab dem 19. November
- Die Hand an der Wiege
- Electric Bloom – Staffel 1
- Vampirina: Teenage Vampire – Staffel 1
- English Teacher – Staffel 2
Ab dem 21. November
- Sebastian Maniscalco: It ain’t right
Ab dem 24. November
- Chris Hemsworth: Ein unvergesslicher Roadtrip
Ab dem 26. November
- The Beatles Anthology – Staffel 1
Ab dem 28. November
- Beyond Paradise Christmas Special
- Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll
Die neuen Katalogtitel
Ab dem 01. November
- Der Grinch
- Liebe braucht keine Ferien
- Last Christmas
- Tatsächlich Liebe
- Die Mumie (1999)
- Die Mumie (2017)
- Die Mumie kehrt zurück (2001)
- Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008)
- Ronaldo
Ab dem 07. November
- Das Sams
- Die Unsichtbaren
- Zum Leben erweckt
Ab dem 12. November
- SuperKitties – Staffel 2
Ab dem 14. November
- „Mega-Bauwerke: Real Madrids Superstadion“
Ab dem 21. November
- „The Devil’s Thumb – Ein höllischer Aufstieg”
Ab dem 26. November
- „Die verlorenen Schätze der Bibel“ – Staffel 1
- Spielstunde mit Winnie Puuh (Shorts) – Staffel 2
- RoboGobo – Staffel 1 (Batch 2)
Ab dem 30. November
- Little Angel – Staffel 7
Preisschraube ordentlich angezogen – erneut
Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – doch dies ist bereits Makulatur, wie eingangs angedeutet. Im Rahmen einer Werbeaktion hat Disney+ nämlich verraten, dass man die Preise erneut nach oben anpassen wird. Dabei werden alle Tarife angepasst, Apfelpage berichtete. So müssen Neukunden für das Premiumabo demnächst 15,99 Euro zahlen. Alle anderen Tarifstufen werden übrigens auch angehoben.