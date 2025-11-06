Der vorletzte Monat ist schon angebrochen und die ersten Inhalte von Disney+ im November sind bereits verfügbar. Deshalb halten wir uns nicht lange auf und kommen direkt zur Sache und empfehlen das Schauspieldebüt von Kim Kardashian.

Die Neuheiten

Kardashian hat sich von einem Reality-Star und Ex-Frau von Kayne West zu einer absoluten Wirtschaftsgröße in der Beauty- und Modeindustrie hochgearbeitet, nun soll Hollywood als Schauspielerin erobert werden. Dafür hat sie eine der Hauptrollen in der Serie „All´s Fair“ übernommen, deren Trailer Lust auf mehr macht:

Die neuen Disney-Inhalte

Ab dem 01. November

The Rookie: Feds – Staffel 1

Ab dem 04. November

All’s Fair – Staffel 1

Ab dem 05. November

The Manipulated

Ab dem 07. November

Love + War – Zwischen Krieg und Familie

Seventeen: Our Chapter (Disney)

(Disney) Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme – Staffel 1

Ab dem 12. November

Family Guy – Staffel 23

Ab dem 13. November

The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 3

Ab dem 14. November

A Very Jonas Christmas Movie

LEGO Marvel Avengers: Die virale Bedrohung – Staffel 1

Ab dem 18. November

Micky Maus Wunderhaus – Staffel 1 – Batch 2

Ab dem 19. November

Die Hand an der Wiege

Electric Bloom – Staffel 1

– Staffel 1 Vampirina: Teenage Vampire – Staffel 1

– Staffel 1 English Teacher – Staffel 2

Ab dem 21. November

Sebastian Maniscalco: It ain’t right

Ab dem 24. November

Chris Hemsworth: Ein unvergesslicher Roadtrip

Ab dem 26. November

The Beatles Anthology – Staffel 1

Ab dem 28. November

Beyond Paradise Christmas Special

Elfen helfen: Das Schneeball-Protokoll

Die neuen Katalogtitel

Ab dem 01. November

Der Grinch

Liebe braucht keine Ferien

Last Christmas

Tatsächlich Liebe

Die Mumie (1999)

Die Mumie (2017)

Die Mumie kehrt zurück (2001)

Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers (2008)

Ronaldo

Ab dem 07. November

Das Sams

Die Unsichtbaren

Zum Leben erweckt

Ab dem 12. November

SuperKitties – Staffel 2

Ab dem 14. November

„Mega-Bauwerke: Real Madrids Superstadion“

Ab dem 21. November

„The Devil’s Thumb – Ein höllischer Aufstieg”

Ab dem 26. November

„Die verlorenen Schätze der Bibel“ – Staffel 1

– Staffel 1 Spielstunde mit Winnie Puuh (Shorts) – Staffel 2

(Shorts) – Staffel 2 RoboGobo – Staffel 1 (Batch 2)

Ab dem 30. November

Little Angel – Staffel 7

Preisschraube ordentlich angezogen – erneut

Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 13,99 Euro pro Monat oder 139,99 Euro pro Jahr investieren – doch dies ist bereits Makulatur, wie eingangs angedeutet. Im Rahmen einer Werbeaktion hat Disney+ nämlich verraten, dass man die Preise erneut nach oben anpassen wird. Dabei werden alle Tarife angepasst, Apfelpage berichtete. So müssen Neukunden für das Premiumabo demnächst 15,99 Euro zahlen. Alle anderen Tarifstufen werden übrigens auch angehoben.