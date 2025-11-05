Kurz notiert: Amazon passt Rückgabefristen für das Weihnachtsgeschäft 2025 an

Wir nähern uns mit riesigen Schritten dem kommenden Black Friday und die ersten Einkaufszettel sind geschrieben – schließlich bietet sich das Shoppingevent für das anstehende Weihnachtsfest an. Damit es kein böses Erwachen bei Nichtgefallen gibt, hat Amazon nun seine Rückgabefristen angepasst.

Rückgabefrist deutlich verlängert

Üblicherweise bietet Amazon an, den Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurücksenden zu können. Um sich für das anstehende Weihnachtsgeschäft zu wappnen, hat der Versandgigant diese Fristen nun angepasst. Dabei wird durchaus nach Kategorie unterschieden:

Elektronikartikel wie Kameras, Computerzubehör, Software, Bücher, Musik, Filme oder Küchengeräte müssen bis spätestens 15. Januar 2026 zurückgesendet werden. Alternativ greift hier je nach Fall die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen nach Lieferung, falls sie später endet.

Für eine Vielzahl von weiteren Kategorien wie Haushaltswaren, Möbel, Bekleidung, Beauty, Babyartikel, Schmuck und Amazon-Geräte gilt eine verlängerte Rückgabefrist bis zum 31. Januar 2026.

Wieder extrem kundenfreundlich

Ausnahmen können natürlich im Einzelfall gelten und sind jeweils auf den entsprechenden Produktseiten hinterlegt. Wichtig zu wissen: Die Regelung gilt nicht nur für direkt von Amazon verkaufte Produkte, sondern auch für viele Artikel von Marketplace-Händlern. Damit will Amazon Kunden rund um Weihnachten mehr Flexibilität beim Geschenkeinkauf bieten und unnötigen Rückgabestress vermeiden.