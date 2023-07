Home Daybreak Apple Safari wird bald gefixt | Threads bleibt (erstmal) werbefrei | Prozessorleistung bei Vision Pro wurde verdoppelt – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute berichten wir euch über den hoffentlich bald anstehenden Safari-Fix, dass Threads von Meta erstmal werbefrei bleibt und wie Apple die Prozessorleistung in der Vision Pro verdoppeln konnte. Das und mehr gleich hier!

Safari-Fix kommt bald

Gestern Abend wurde ein Sicherheitsupdate für iOS und macOS veröffentlicht, welches eine Sicherheitslücke in Safari schließen sollte. Blöderweise führte es aber auch dazu, dass nun einige Webseiten nichtmehr korrekt angezeigt werden können. Das Update wurde erstmal gestoppt, wer es aber bereits installiert hat, der kämpft nun eventuell mit diesen Problemen. Apple gab bekannt, so schnell wie möglich ein neues Update hinterher zu schieben, um den Fehler zu beseitigen.

Threads erstmal ohne Werbung

Der neue Twitter-Konkurrent war ein voller erfolg, ganze 100 Millionen Nutzer verzeichnete man nach 5 Tagen. Erstmal soll der Dienst werbefrei bleiben und später soll diese dann auch gekennzeichnet werden. Da die Plattform von Meta relativ neu ist hat, hat der Nutzer noch nicht mit einer Flut von Bots oder massenhaft Werbung zu kämpfen. In der Zukunft wird sich zeigen, ob der Erfolg von Threads ein langfristiger bleiben wird.

Apple konnte Rechenleistung von Vision Pro verdoppeln

Dies liegt allerdings nicht daran, dass in der Brille gleich 2 Chips verbaut sind, der M2 und der R1. Sondern ebenfalls beinhaltet sie einen speziellen Arbeitsspeicher, mit einer unglaublich niedrigen Latenzzeit. Diese ist auch notwendig, da der Chip den Input von 12 Kameras, 6 Mikrofonen und 5 Sensoren in Echtzeit verarbeiten muss. So konnte laut dem südkoreanischen Zulieferer des speziellen DRAM-Arbeitsspeichers, SK hynix, die Leistung des Prozessors verdoppelt werden.

Was sonst noch wichtig war

Das war alles für heute. Euch noch einen schönen und entspannten Tag!

