Home Betriebssystem Vor Public Beta: Apple verteilt aktualisierte iOS 17 Beta 3 an Entwickler

Vor Public Beta: Apple verteilt aktualisierte iOS 17 Beta 3 an Entwickler

Apple hat eine zweite Version von iOS 17 und iPadOS 17 Beta 3 für die Entwickler zur Verfügung gestellt. Es ist wahrscheinlich, dass dies die Basis für die Public Beta sein wird, die Apple in Kürze für die freiwilligen Tester bereitstellen wird. Die Unterschiede zur vorangegangenen Beta sind geringfügig.

Apple hat heute Abend eine iOS 17 und iPadOS 17 Beta 3 in überarbeiteter Version zur Verfügung gestellt. Das geschieht manchmal, wenn eine Beta ein Problem aufweist. Die initiale iOS 17 und iPadOS 17 Beta 3 hatte Apple am vergangenen Mittwoch an die Entwickler verteilt. Diese jüngste Testversion brachte nur wenige neue Eigenschaften, darunter einige Optimierungen unter anderem in Apple Music.

Neue Beta ist wahrscheinlich Grundlage für die Public Beta von iOS 17

Es ist wahrscheinlich, dass diese iOS 17 und iPadOS 17 Beta die Grundlage für die erwartete Public Beta sein wird. Die erste öffentliche Testversion für interessierte freiwillige Tester wird für diesen Monat erwartet, sie könnte damit jeden Tag erscheinen.

Die finale Version von iOS 17 und iPadOS 17 für alle Nutzer wird Apple im September für alle Besitzer eines kompatiblen iPhones zur Verfügung stellen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!