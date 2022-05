Home Apple Safari hat mehr als eine Milliarde Nutzer weltweit

Safari hat mehr als eine Milliarde Nutzer weltweit

Safari hat jetzt mehr als eine Milliarde Nutzer, allerdings nur, wenn man die Nutzer auf iPhone und iPad mit dazu rechnet. Damit wäre Safari der zweite Browser, der diese wichtige Schwelle von einer Milliarde Anwender durchbrochen hat.

Apples Browser Safari hat inzwischen mehr als eine Milliarde Nutzer weltweit, zu diesem Ergebnis kommt eine neue Erhebung des Netzwerkdienstleisters atlasVPN. Dieser hat seinen Tracker GlobalStats herangezogen, der die Marktanteile der verschiedenen Browser weltweit verfolgt und diese dann auf die Nutzerzahl umgelegt.

Im Ergebnis nutzten zuletzt 1.006,232,879 Nutzer den Safari-Browser, damit ist die Anwendung von Apple der zweite Webbrowser mit mehr als einer Milliarde Nutzern. Es gibt jedoch eine Einschränkung.

Google Chrome noch immer weit vorn

Denn dieser Wert setzt voraus, dass alle Nutzer von iPhone und iPad mitgezählt werden. Dort ist Safari vorinstalliert und die meisten Nutzer werden sich nicht der Mühe unterziehen, einen alternativen Browser zu installieren.



Welchen Browser verwendet ihr?

Blickt man auf den reinen Desktopmarkt, sieht die Lage anders aus: Dort hatte zuletzt Edge von Microsoft Safari als zweit populärsten Browser überholt, wie eine andere Statistik unlängst gezeigt hatte, Apfelpage.de berichtete.

Weltweit ist ohnehin Google Chrome nach wie vor uneinholbar vorn, das zeigt auch die jüngste Erhebung: 3.378,967,819 Nutzer verwenden Chrome.

Safari gab es früher auch noch in einer Windowsversion, doch diese hat Apple schon vor langer Zeit abgekündigt. Hätte man diesen Ansatz weiter verfolgt, hätte Apple Safari auch weitere Marktanteile sichern können. In einer weiteren Meldung hatten wir berichtet, dass Apple an einer neuen, freieren Fensterplatzierung in Safari am iPad arbeiten könnte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!