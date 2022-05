Home Apple Foxconn-Boss beruhigt: Produktion läuft fast ohne Einschränkungen weiter

Chinas Behörden versuchen, mit drastischen Lockdowns die Ausbreitung von Corona im Land einzudämmen, die Folge sind jedoch heftige Einschnitte im öffentlichen Leben und auch bei der Industrieproduktion. Auch Apple ist davon betroffen. Nun äußert sich mit Foxconn Apples wichtigster iPhone-Fertiger.

Kein Unternehmen fabriziert so viele iPhones wie Foxconn. Der taiwanische Auftragsfertiger geriet aber zuletzt ebenfalls in arge Bedrängnis, als die chinesischen Behörden reihenweise die Mega-Fabriken des Konzerns in China stilllegen ließen. Nun hat sich Foxconn-CEO Young Liu zu der aktuellen Situation geäußert.

In einer Unterredung mit Investoren, aus der asiatische Wirtschaftsmedien zitieren, übte sich Liu in Beschwichtigung. Die aktuellen Einschränkungen werden sich nicht signifikant auf das Jahresergebnis von Foxconn auswirken, erklärte der Konzernboss.

Nur begrenzte Auswirkungen auf Produktion

Wie man an den Ergebnissen im April und auch den Entwicklungen im Mai erkennen könne, seien die Auswirkungen der Lockdowns in China auf die Produktion von Foxconn nur sehr begrenzt, so Young Liu. Tatsächlich habe man im Mai die eigenen Schätzungen übertroffen, führte er weiter aus. – das, obgleich die sogenannte iPhone City in Shanghai dem Lockdown zum Opfer fiel und zeitweise de facto zusperren musste.

Auch auf das Gesamtjahr werde sich das Ergebnis wohl oberhalb der prognostizierten Schätzungen bewegen, glaubt Foxconn. Doch nicht bei allen Fertigern sieht es so gut aus.

Der iPhone-Bauer Pegatron und der MacBook-Fertiger Quanta Computer verzeichneten im April einen Umsatzeinbruch von schmerzhaften 35% respektive 40%. Quanta versucht aktuell, die Produktion in Shanghai wieder hochzufahren, Apfelpage.de berichtete. Derweil wird auch versucht, Aufträge zu anderen Standorten zu verlagern.

