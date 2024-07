Home Apple Russland: Apple wirft VPN-Apps aus dem App Store

Apple verbietet VPN-Apps im russischen App Store. Das Unternehmen beugt sich damit dem Druck der russischen Führung, die auf diese Weise die Nutzung in Russland gesperrter Angebote eingrenzen möchte. Diverse Apps bekannter Anbieter werden nun in Russland nicht mehr im App Store angeboten.

Apple hat damit begonnen, VPN-Apps für Nutzer des russischen App Stores zu sperren. Laut Zeitungsberichten eines russischen oppositionellen Mediums sind nun Apps, die einen verschlüsselten VPN-Tunnel öffnen, in Russland nicht mehr nutzbar. Zu solchen Angeboten zählen etwa der Dienst NordVPN oder die VPN-Lösung der auf Sicherheitsdienstleistungen spezialisierten Schweizer Organisation Proton.

Apple verweist auf lokale Gesetze

Apple ist schon häufiger durch die Sperrung von VPN-Anwendungen in die Kritik geraten, in China etwa sind schon lange keine solchen Apps für Nutzer des iPhones mehr verfügbar. In diesen Fällen verweist Apple stets auf den Umstand, nicht auf lokale Gesetze Einfluss nehmen zu können.

Allerdings sind durchaus regionale Unterschiede zu beobachten: Ein Intervention der chinesischen Internetaufsicht führt so etwa deutlich schneller und konsequenter zu Reaktionen Apples, als es bei Anwürfen aus anderen Ländern der Fall ist.

