RTL+ dreht an der Preisschraube: Ab Januar 2026 wird es teurer

Der Videostreamingmarkt nimmt zum Ende des Jahres noch einmal so richtig an Fahrt auf. Die Übernahme von Warner Bros. hängt in der Schwebe, im Januar kommt zudem HBO Max nach Deutschland. Das setzt RTL massiv unter Druck und der Medienkonzern reagiert nun, und zwar mit einer Preiserhöhung.

Neue Tarife und werbefreies Modell

RTL stellt RTL+ neu auf und reagiert damit auf den spürbar intensiver werdenden Wettbewerb im Streaminggeschäft. Wie das Handelsblatt berichtet, passt der Anbieter seine Tarifstruktur umfassend an und plant weitere Preiserhöhungen, um den Dienst in den nächsten zwei Jahren wirtschaftlich stabiler aufzustellen. Derzeit nutzen rund 6,6 Millionen Menschen ein RTL+-Abo. Diese Zahl soll bis Ende 2026 deutlich steigen. Dafür führt RTL+ ein überarbeitetes Preisgefüge ein:

Der Premiumtarif erhöht sich Mitte Januar auf 9,99 Euro im Monat.

Das größere Paket inklusive Musik steigt auf 14,99 Euro.

Neu ist ein komplett werbefreies Modell, das alle Premiumfunktionen ohne Unterbrechungen bietet. Es handelt sich hierbei aber um das bisherige RTL+-Max-Paket

Der Basistarif bleibt weiterhin bei 5,99 Euro.

Als Begründung nennt RTL einen erweiterten Funktionsumfang sowie steigende Produktionskosten. Bereits im August 2024 hatte der Dienst seine Pakete neu strukturiert. Neben der Rückkehr dürfte auch der im Sommer angekündigte Kauf von SKY die Bilanzen belasten, Apfelpage berichtete.

Enormer Konkurrenzkampf

Der Streamingmarkt in Deutschland wächst langsamer. Nutzer prüfen zunehmend kritisch, welche Abos sie wirklich behalten möchten. Gleichzeitig erhöhen internationale Anbieter wie Netflix und Amazon den Druck auf heimische Dienste. Mit dem Start von HBO im Januar kommt weitere Konkurrenz hinzu. Für RTL+ besteht die zentrale Herausforderung darin, neue Abonnenten zu gewinnen, ohne höhere Kündigungsraten zu riskieren. Preiserhöhungen gelten in diesem Umfeld als besonders sensibel. RTL setzt deshalb darauf, dass das erweiterte Angebot und zusätzliche Tarifoptionen den Nutzern einen erkennbaren Mehrwert bieten.