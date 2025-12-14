Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Pietà – Steinerner Tod“ für 1,99 Euro mitnehmen

Wir haben den dritten Advent und die Hektik im, vorweihnachtlichen Stress nimmt doch etwas zu. Wer sich davon etwas lösen will, könnte doch ein Buch lesen. Genau hier kommt Apples E-Book der Woche ins Spiel, dieses Mal ist es ein spannender Thriller.

Das E-Book der Woche

Als an einem Wintermorgen unter dem Brandenburger Tor die blutüberströmte Leiche eines Mannes in den Armen einer Frau entdeckt wird, schrillen bei Ex-Kriminalkommissar Magnus Böhm sämtliche Alarmglocken. Er hat diese Skulptur aus Menschenkörpern schon einmal gesehen, 14 Jahre zuvor in Rom. Die Presse stürzt sich auf den Fall und spricht von der Berliner Pietà. Doch dieses Mal gibt es einen entscheidenden Unterschied: Das weibliche Opfer hat überlebt.

-> Hier geht es zum E-Book der Woche (Affiliate-Link)

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff. An der Stelle geben wir noch einen Hinweis: Apple listet das E-Book laut Beschreibung als E-Book der Woche, zeigt aber den regulären Preis an – bitte überprüft diesen vor der Bezahlung.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!