Readdle veröffentlicht großes Update für PDF Expert für iPhone, iPad und Mac

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Juni 2022 um 21:51 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

Wer PDFs auf dem iPhone oder iPad bearbeiten will, wird zumindest mal über PDF Expert von Readdle gestolpert sein. Seit über 12 Jahren verfügbar, rollt man nun das größte Redesign in der Geschichte der App aus – inklusive so innovativen Funktionen wie einem Dark Mode für macOS

PDF Expert in neuem Glanz

PDF Expert erhält sein größtes Redesign seit Jahren und wird müheloser und einfacher zu bedienen sein. Dafür setzen die Entwickler, die die Änderungen via Blogeintrag verkündeten, jetzt auf ein eher minimalistisches und einfacher bedienbares Konzept. Damit verbunden unterstützt PDF Expert in Version 3 nun auch den Dunkelmodus von macOS. Darüber hinaus lassen sich PDF-Dateien nun in Office- oder Standard-Dateiformate umwandeln und es gibt einen neuartigen OCR-Modus. Dieser setzt auf Apples Vision Framework und soll deshalb besonders schnell sein.

Weitere Verbesserungen stehen im Bereich der Dokumentenerfassung zur Verfügung. So lassen sich Scans jetzt vielseitiger und effektiver bearbeiten. Damit sollen sich Eselsecken, geknickte oder zerknitterte Seiten nach dem Scan entsprechend optimieren lassen. Im nachfolgend verlinkten Video gibt es eine Tour, die alle neuen Funktionen kurz umreißt:

Heftiger Preissprung

Mit dem Update auf PDF Expert 3 wird auch das Preismodell überarbeitet und die neuen Preise haben es in sich. Will man PDF Expert über iPhone, iPad und Mac hinweg nutzen, benötigt man nun das neue Abo. Dieses kostet pro Jahr satte 79,99€. Will man PDF Expert 3 lediglich auf dem Mac nutzen, kann weiterhin einen Einmalkauf tätigen. Dieser kostet allerdings satte 139,99€ – man will Kunden also zum Abschluss eines Abonnements motivieren.

