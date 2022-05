Home iCloud / Services Apple TV+: „Emancipation“ mit Will Smith auf 2023 verschoben: – das ist der Grund

Die diesjährige Oscarverleihung konnte mit einem zweifachen Novum glänzen: Erstmalig wurde mit „CODA“ ein Film mit dem Oscars für den besten Film ausgezeichnet, der von einem Streaminganbieter produziert wurde. Zweitens gab es eine körperliche Auseinandersetzung auf der Bühne, zwischen dem Komiker Chris Rock und dem Schauspieler Will Smith. Diese hat für die Hollywood-Größe nun weitere Folgen.

„Emancipation“ wird auf 2023 verschoben

Der Film „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle wurde mit Spannung für 2022 auf Apple TV+ erwartet. Nach seinem Aussetzer bzw. dessen Ohrfeige gegenüber Chris Rock scheint der Streamingdienst die Ausstrahlung des Films nun auf 2023 verschieben zu wollen. Dies berichteten verschiedene Insider dem Branchenblatt Variety. Führungskräfte bei Apple diskutieren zwar, ob es nicht doch eine Möglichkeit für eine Ausstrahlung im Herbst geben könne, doch dies sei höchst ungewiss. Der sorgsam auf sein Image bedachte Konzern dürfte über den Vorfall nicht wirklich amused gewesen sein.

Was war passiert?

Über die Ehe zwischen Will SMith und Jada Pinkett Smith gibt es seit einigen Jahren diverse anhaltende Gerüchte, die wir hier nicht weiter kommentieren wollen. Fakt ist aber, dass Chris Rock diesen Umstand schon diverse Male aufgriff, um sich darüber zu amüsieren. Während der 94. Oscarverleihung ging es um die Kurhaarfrisur von Jada Pinkett Smith (und nicht, wie zunächst fälschlich von uns angegeben, einen Seitensprung) und trotz mehrmaligem Reinrufen von Smith wollte der Comedian nicht locker lassen – was zur bekannten Szene führte. Infolgedessen wurde Will Smith für die kommenden zehn Jahre bei den Oscars ausgeladen und darf auch keinerlei anderweitige Veranstaltungen besuchen, die von der Academy abgehalten werden.

