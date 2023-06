Home Hardware Qingping listet Motion & Ambient Light Sensor mit Thread bei Amazon ein

Matter und Thread scheinen sich mit Verzögerung als der dringend benötigte Impuls für Smart Home bzw. HomeKit zu entwickeln. Speziell für HomeKit-Nutzer ist das eine dankbare Entwicklung, bietet sich so ein deutlich größeres Sortiment an Zubehör an. Demnächst wird es einen neuen Bewegungssensor geben.

Qingping Motion & Ambient Light Sensor

Der Anbieter, der zunächst mit seinem Raumthermostat mit E-Ink-Display für Aufsehen sorgte, schickt nun das nächste Gerät ins Rennen. Es handelt sich um einen Bewegungssensor, der mit Thread ausgestattet ist. Der neue Sensor nutzt einen eingebauten vier-elementigen PIR, um schnell Personen zu erkennen. Die Dauer der Bewegungserkennung kann über die Mi-Home-App zwischen 5 und 60 Sekunden eingestellt werden. Zusätzlich dient der Sensor auch als Helligkeitsmesser.

Der Messbereich erstreckt sich von 0 bis 83.000 Lux mit einer Empfindlichkeit von 2 Lux. Besonders beeindruckend ist die angegebene Batterielaufzeit, die beiden Knopfzellen sollen bis zu zwei Jahre reichen.

In HomeKit integrierbar

Der neue Sensor ist nativ mit HomeKit kompatibel. Möglich macht dies die Unterstützung von Thread. Sofern ein thread-fähiger Router wie ein HomePod mini, ein HomePod 2. Gen. oder eine Apple TV von 2021 bzw. 2022 vorhanden ist, kann der Sensor direkt in die Home-App integriert werden

Preise und Verfügbarkeit

Qingping hat den Sensor aktuell nur bei Amazon eingelistet, jedoch weder einen Preis noch einen neuen Verkaufsstart genannt. Wir gehen davon aus, dass es hier innerhalb der kommenden vier Wochen weitere Details dazu geben wird.

