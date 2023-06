Home Apple Apples Vision Pro soll von den USA aus die Welt erobern

Apples neue Brille wird wie erwartet dieses Jahr nicht mehr auf den Markt kommen. 2024 erfolgt der Marktstart, jedoch vorerst nur in den USA. Dort sollen sich Nutzer in Apple Stores das Gerät demonstrieren lassen.

Apples neue Vision Pro wird es in diesem Jahr nicht mehr zu kaufen geben, das war bereits erwartet worden. Das Gerät wird aber auch vorerst gar nicht in Deutschland auf den Markt gebracht. Der Verkaufsstart erfolgt Anfang 2024 und zwar zunächst ausschließlich in den USA, wie Apple inzwischen klar gemacht hat.

Der Startpreis liegt bei 3.499 Dollar, was die Möglichkeit andeutet, dass es noch Konfigurationsoptionen gibt, im Vorfeld waren etwa verschiedene Speichergrößen ins Gespräch gebracht worden.

Die Markteinführung in anderen Märkten folgt später

In den USA soll das Gerät von Kunden in Apple Stores getestet werden können, wo sie auch eine Demonstration und persönliche Einführung erhalten sollen. Es ist eine Altersbegrenzung vorgesehen: Ab 13 Jahren soll man die Brille kaufen können.

Und was ist mit dem Rest der Welt? Apple erklärt, das Gadget werde im Laufe des Jahres in weiteren Märkten starten. Welche das sein werden, wie die Reihenfolge aussieht und wie die Preisgestaltung ausfallen wird, ist völlig offen. Man spekuliert aber sicher nicht zu extrem, wenn man Startpreise von 4.000 Euro für den deutschen Start als realistisch annimmt. In diesem großen Überblick haben wir alle wichtigen Details zu Vision Pro und seinen Leistungen für euch zusammengefasst.

