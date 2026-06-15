Bringt Apple erstmals einen Touchscreen-Mac? Hinweise in macOS 27 deuteten bereits darauf hin. Nun will sich ein Leaker ganz sicher sein: Der Touch-Mac kommt auf jeden Fall.



Neue Hinweise verdichten sich, dass Apple erstmals einen Mac mit Touchscreen auf den Markt bringen wird. Nachdem bereits macOS Golden Gate zahlreiche Anzeichen für eine Touch-Bedienung enthält, bekräftigt nun auch ein bekannter Informant aus der Lieferkette entsprechende Gerüchte.

Der auf Weibo aktive Leaker Instant Digital erklärte, es sei „zu 100 Prozent bestätigt“, dass ein zukünftiges MacBook über einen berührungsempfindlichen Bildschirm verfügen werde. Konkrete Details zum Gerät nannte er zwar nicht, seine Aussage gilt jedoch als weiterer Hinweis auf Apples Pläne im Mac-Segment.

Jahrelange Spekulationen über Touch-Mac

Seit Jahren wird über einen Touchscreen-Mac spekuliert. Während Touch-Displays bei Windows-Notebooks längst weit verbreitet sind, hatte Apple eine solche Lösung für den Mac bislang stets abgelehnt und stattdessen auf die Trennung zwischen Mac und iPad verwiesen.

Mehrere Berichte deuten inzwischen jedoch darauf hin, dass Apple an einem neuen Premium-Modell arbeitet, das neben einem Touchscreen weitere Neuerungen bieten soll. Das Gerät wird in Gerüchten häufig als „MacBook Ultra“ bezeichnet und könnte oberhalb der aktuellen MacBook-Pro-Reihe positioniert werden.

Zusätzliche Hinweise liefern die jüngsten Änderungen in macOS Golden Gate. Das Betriebssystem führt unter anderem neue Gesten ein, die bisher vor allem von iPhone und iPad bekannt sind. Zudem wurde die Sidecar-Funktion erweitert, sodass Nutzer auf einem als Zweitdisplay genutzten iPad direkt per Fingertipp mit macOS-Elementen interagieren können.

Branchenbeobachter sehen darin Vorbereitungen für einen Mac mit nativer Touch-Unterstützung. Auch Berichte über den bevorstehenden Produktionsstart entsprechender Display-Panels bei Samsung sprechen dafür, dass Apple die Entwicklung bereits weit vorangetrieben hat.

Noch offen ist, unter welchem Namen das Gerät erscheinen wird. Neben der Bezeichnung MacBook Ultra wird auch weiterhin über eine Touchscreen-Version des MacBook Pro spekuliert.

Unabhängig vom endgültigen Namen verdichten sich die Hinweise, dass Apple seine bisherige Haltung gegenüber Touchscreens auf dem Mac aufgeben und die Funktion in naher Zukunft erstmals offiziell einführen könnte.