Home Smart Home Qingping 2-in-1-HomeKit-Sensor ist nun in Deutschland erhältlich

Qingping 2-in-1-HomeKit-Sensor ist nun in Deutschland erhältlich

Wer auf der Suche nach einem neuen Bewegungssensor mit Unterstützung von Thread ist, der wird ab heute auch bei Qingping fündig. Deren neuer 2-in-1-Bewegungssensor lässt sich nun ab sofort auch in Deutschland bestellen.

Qingping Motion & Ambient Light Sensor

Der Anbieter bietet seinen neuen Bewegungssensor, der mit Thread ausgestattet ist, ab sofort auch in Deutschland an. Es handelt sich dabei um einen Bewegungssensor, welcher zugleich auch ein Lichtsensor ist. Der neue Sensor nutzt einen eingebauten vier-elementigen PIR, um schnell Personen zu erkennen. Die Dauer der Bewegungserkennung kann über die Mi-Home-App zwischen 5 und 60 Sekunden eingestellt werden. Die Abdeckung des Sensors liegt dem Hersteller zufolge in einem Winkel zwischen 15 und 120 Grad auf eine maximale Entfernung von bis zu 7 Metern.

Ergänzend ist auch ein Lichtsensor integriert, dessen Erfassungsbereich zwischen 0 und 83.000 Lux liegt. Auch hier lassen sich die Messwerte über HomeKit beispielsweise für Automatisierungen oder dergleichen verwenden. Die eigene App dürfte in der Praxis nur für die

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Sensor wurde bereits vor einigen Wochen bei Amazon eingelistet, Apfelpage berichtete. Der neue 2-in-1-Sensor ist bei Amazon ab sofort im Verkauf erhältlich. Mit 24,99 Euro geht das preislich absolut in Ordnung. Amazon verspricht eine Lieferung innerhalb von einem Werktag:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!